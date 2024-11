Demolerán los supermercados de Zapopan que fueron incendiados: ¿regresarán las tiendas?

Serán demolidas las estructuras de los dos supermercados que fueron quemados hace un par de semanas en el municipio de Zapopan. El presidente municipal de la Exvilla Maicera, Juan José Frangie, detalló que las dos cadenas de supermercados tienen la intención de volver a reconstruir los espacios.

“Las dos tiendas que se incendiaron van a ser demolidos total totalmente(…) yo hablé con los apoderados y les dije que en el momento que estén listos, empezamos la idea era que abrieran para diciembre, pero yo creo que no se dará el caso”, mencionó.

Por parte del municipio, dijo, se buscará apoyar con los permisos necesarios a los empresarios para que inicie la reconstrucción de los centros de consumo.

Los incendios fueron originados en la zona de colchones. FOTO: Archivo.

¿Cuándo volverán a abrir los supermercados incendiados de Zapopan?

A decir de ciudadanos y comerciantes la zona se ha visto impactada, sobre todo por la falta de luz, pues al menos el establecimiento ubicado en Periférico y avenida Guadalupe, la infraestructura del supermercado daba iluminación en los alrededores. No hay fecha para que se terminen estos trabajos; sin embargo, se prevé que los negocios vuelvan a la zona.

“Si se ve muy triste, la verdad porque la verdad pasábamos a veces pasábamos a comprar algo o entrábamos al baño o algo y me pasaba para mi trabajo (…) se ponían a vender Aquí también en la noche y había mucha gente ya no está solo”, Carmen Pérez García, usuaria del transporte público quien pasa todo los días por el sitio para tomar el camión.

Por el momento, las zonas siniestradas continúan acordonadas tanto en el cruce de Periférico y Guadalupe como en Patria y Clouthier, las investigaciones sobre el caso no han sido terminadas.

Las autoridades buscan dar con el culpable de estos actos. FOTO: Archivo

Hay una persona detenida por un incendio similar en Zapopan

A mediados de octubre, las autoridades locales detuvieron a un menor de edad, quien habría sido sorprendido poco después de tratar de iniciar un incendio en un establecimiento comercial de la colonia Miramar. Aunque el joven, quien en ese entonces tenía13 años de edad fue presentado ante el Ministerio Público, pero se le permitió llevar su proceso en libertad.

Debido a que no se ha podido recuperar las cintas de los incendios en Walmart en Guadalupe y Periférico y el City Club de Plaza Cordilleras, no hay forma, por el momento, de ligar a esta persona con los hechos que se llevaron a cabo en el tercer siniestro. No obstante, no se han repetido otros intentos de propagar el fuego.

Será el juez que lleva el caso quien tome una resolución una vez que se tengan todas las evidencias por parte de la Fiscalía y de la defensa del adolescente. Por el momento, la evidencia que se recabó por parte de la tienda indica que este habría tratado de iniciar las llamas en la zona de colchones, tal y como ocurrió en los casos anteriores.

Pese a estos, las autoridades deben continuar con las pesquisas para determinar si no hay otra persona que se encuentre involucrada con estos hechos, a fin de evitar la impunidad.

El incendio en la colonia Miramar no pudo concretarse. FOTO: Archivo.

