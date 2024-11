Sillas de ruedas, andaderas y bastones GRATIS en Yucatán: ¿cómo conseguirlos en Tixkokob?

A fin de que las personas se enfrentan a la movilidad limitada puedan tener una mejor calidad de vida, el DIF de Tixkokob, en Yucatán, anunció la entrega de sillas de ruedas, bastones, muletas, así como de andaderas. Estas herramientas serán otorgadas a las personas que las necesiten en la entidad.

De esta forma, se prevé que se les pueda ayudar en sus traslados. Para cualquiera de estos aparatos, será necesario que se entreguen diferentes documentos y además que hagan el registro entre este lunes 4 de noviembre y el martes 5 de noviembre en la Oficina del DIF ubicada en el Palacio Municipal.

La dependencia no ha instaurado un plazo de prórroga, por lo que las personas que no tramiten esta ayuda, deberán esperar hasta la siguiente convocatoria. De la misma forma, se deben entregar todos los documentos necesarios para poder hacer la solicitud, en caso de no contar con ellos, no se permitirá continuar con el trámite.

Se atenderá a todas las personas que lleguen a las instalaciones en un horario de 8:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 10:30 horas. EL inmueble está ubicado en el número 104 de la Calle 21, en Tixkokob, Yucatán.

¿Cuánto cuesta una silla de ruedas o andadera para adulto mayor en este programa?

De acuerdo con la convocatoria de este programa social, estos beneficios no tendrán costo para las personas que quieran tramitarlos, aunque deberán comprobar que los necesitan para moverse con mayor facilidad. En caso de recibir algún tipo de cobro, es posible denunciar a la persona que busque lucrar con este programa social.

De acuerdo con el INEGI, en 2022 había al menos 18 millones de personas que habían cumplido los 60 años de edad. Los problemas de movilidad son algunos de los más frecuentes en este grupo de la sociedad, por lo que estos aparatos son de mucha ayuda para un número importante de personas.

Estos instrumentos pueden ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida. FOTO: Archivo.

Llaman a la gente a pedir ayudas como andaderas, bastones y muletas

Las personas que necesiten aparatos simples para poder moverse con mayor facilidad podrán hacer la solicitud presentando los siguientes documentos:

Copia de una identificación oficial (INE).

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Copia de comprobante de domicilio (en caso de no tener uno, el domicilio debe ser el mismo de la INE).

¿Qué clases de sillas de ruedas regalarán en Tixkokob?

El gobierno local dio a conocer que se regalarán sillas de ruedas de tres tipos. Las primeras son las estándar, mientras que también habrá sillas de rueda PCI y las sillas de ruedas PCA. Las segundas suelen usarse para los menores de edad que tienen parálisis cerebral.

Cuentan con diferentes aditamentos que permiten la correcta sujeción de la persona para evitar problemas relacionados con la postura que deben guardar mientras están en esta herramienta. Las terceras son muy similares, pero tienen alta resistencia. Tiene las mismas características, pero es más usada para los adultos con este padecimiento.

En algunos casos, estos instrumentos ayudan a que las personas recuperen su autonomía para moverse. FOTO: Archivo.

Las sillas de ruedas convencionales se ocupan más para personas con movilidad reducida o con alguna discapacidad que les impida caminar. Cuentan con sujeción para mantener al beneficiario sobre este objeto. Para solicitarla es necesario contar con los siguientes documentos:

Diagnóstico médico expedido en el sector salud público, en el cual se deberá indicar el padecimiento y el implemento que necesita la persona.

