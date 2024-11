El viaje maravilloso por la península de mitad del Siglo XX

Las palabras no engañan: Armando Salas Portugal (1916-1995) acaba de cumplir 30 años y desborda entusiasmo. Es 1946 y su espíritu aventurero lo ha llevado a Yucatán, donde vive una experiencia fabulosa: “Este viaje ha servido a maravilla para apreciar las cosas en su verdadero valor”, le escribe desde Celestún a su amigo José Luis de las Fuentes.

El fotógrafo está en busca de la consagración: “o me inmortalizo como paisajista mundial como me dijiste o entonces ya no sé cuándo”. Baila, come, conoce la lengua maya y a su gente, que le parece gentil, hospitalaria y de una “inmensa simpatía”. De aquel viaje de tres semanas deja registro en una serie de imágenes impresionantes que ahora dan cuerpo a “Armando Salas Portugal. Crónica de un viaje a Yucatán, 1946”.

(Créditos: Cortesía Fomento Cultural Citibanamex)

Cándida Fernández, directora de Fomento Cultural Citibanamex, recuerda que las imágenes del libro fueron seleccionadas para exhibirse en el Museo Casa Montejo en 2023; después, llegaron al Palacio de Iturbide, en la Ciudad de México, donde permanecieron hasta septiembre pasado. Ya en forma de libro, se incluye la misiva escrita por Salas Portugal, un texto de Rosa Casanova y las fotografías divididas en cuatro secciones: Paisajes, Costas, Zonas arqueológicas y Crónica de viaje.

El pequeño vistazo a la obra del fotógrafo nacido en Monterrey, Nuevo León, ha sido elegido de un vasto archivo compuesto por más de 55 mil imágenes, pero esa carta “que muestra a un Armando Salas humano, cariñoso, natural y generoso con sus amigos, fue lo que nos acabó por enamorar”, dice Fernández. El proyecto sucedió en colaboración con la Fundación Armando Salas Portugal, que preside el hijo homónimo del fotógrafo, quien trabaja en el enorme legado de su padre.

(Créditos: Cortesía Fomento Cultural Citibanamex)

Imágenes de arquitectura colonial, moderna y gubernamental, cientos de objetos de laboratorio, piezas que el fotógrafo conservó desde niño, así como un fondo de escritos literarios y filosóficos que continúa inédito, conforman el acervo. Salas Peralta explica que mantener el archivo ha sido una tarea constante que ha implicado un árduo registro para ponerlo al alcance de todos, a través de un repositorio digital: “Habrá pronto 15 mil imágenes digitalizadas, para que todos los interesados puedan ver estas fotos”, dice.

La publicación del libro sobre el viaje de Salas Portugal forma parte además de los 140 años del Banco Nacional de México. A él se sumará el de la exposición “Teodora Blanco y María Izquierdo: percepciones de belleza”; uno más de arte popular sobre el añil; un texto de un viajero inglés y su mirada del folclor mexicano en el siglo XIX, así como los títulos “La cuenca del Pacífica del siglo XVI al XXI”, “El arte de la indumentaria y la moda en México: 1942-2005” y “El México de los mexicanos”, que incluye una exposición a finales de este mes.

El libro de Armando Salas Portugal incluye vistas de la costa yucateca y del itinerario de viaje.

Salas Portugal retrató la obra de creadores como Luis Barragán, Mathias Goeritz y Mario Pani.

En 2025, Citibanamex inaugurará una exposición dedicada a Miguel Covarrubias

PAL