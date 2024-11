Alcalde Luis Mendoza aclara causas de suspensión en Plaza de Toros y Estadio Azul

Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez, señaló que decidió clausurar temporalmente la Plaza de Toros México y el Estadio Azul por ser inmuebles que llevan muchos años y no se hicieron las adecuaciones necesarias en una zona que ha crecido poblacionalmente, causando actualmente muchos problemas a los vecinos del lugar.

"Yo estoy del lado de esa parte de los vecinos, donde yo voy apoyando todas las medidas de Protección Civil. Entonces, el sábado como detecté que hubo faltas a eso, entonces, decidí suspender obviamente el término de los espectáculos”, explicó el alcalde de Benito Juárez en entrevista para el programa de “Sergio Sarmiento y Lupita Juárez”, de Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group.

La alcaldía Benito Juárez colocó sellos de clausura en la Plaza de Toros y el Estadio Azul al finalizar sus eventos. Créditos: Cuartoscuro.

El alcalde Luis Mendoza subrayó que los dueños de Plaza de Toros México y el Estadio Azul no cuidaron las medidas de Protección Civil en cada uno de los escenarios al ser sedes de espectáculos simultáneos importantes en medio de la lluvia, por lo que amenazó que no se permitirá que se reabran ambos inmuebles hasta que no cumpla con la ley.

Mi tema fue suspenderlos por materia de Protección Civil y hasta que no cumplan con esas características y con los planes internos de Protección Civil no voy a abrirlos”, advirtió el alcalde.

Alcalde Luis Mendoza señala las causantes del cierre temporal

Detalló que el Estadio Azul no cumplió con los permisos actualizados en el manejo de pirotecnia y en la Plaza de Toros había una escenografía tipo Disney en los pasillos angostos donde se presentaba el evento de Coco.

“Esas fueron una de las causales por las cuales decidí suspender porque estaba lloviendo, la gente en desorden, no había no había coordinación de logística adentro ni en el Estadio ni en la Plaza por lo tanto decidí suspenderlos por esas circunstancias entre otras muchas más”, aclaró el alcalde al dar detalles de las causas de la suspensión.

Finalmente, Luis Mendoza subrayó que lo más importante en su gobierno es salvaguardar las vidas de los asistentes a los eventos y de los vecinos, así como priorizar la seguridad y el orden.

