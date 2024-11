Pablo Lemus busca renegociación del Pacto Fiscal: "No me voy a pelear con la federación"

El Gobernador electo de Jalisco, Jesús Pablo Lemus descartó abandonar el Pacto Fiscal, propone al gobierno de Claudia Sheinbaum trabajar juntos y planteó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), le otorgue mayores facultades de recaudación.

En conferencia de medios, en la Cámara de Diputados, Lemus Navarro aclaró que buscan una renegociación del Pacto Fiscal y no una pelea con el Gobierno Federal, para que a la entidad que encabezará le otorguen le otorguen mejor trato y más recursos económicos para atender las necesidades de la población.

“Nosotros venimos a establecer una colaboración conjunta con el Gobierno Federal. Yo no vengo a pelear, yo no vengo a generar un conflicto con la Federación, por el contrario, vengo a establecer mecanismo de diálogo respetuoso con la Federación”, expresó.

Tras señalar que de cada 10 pesos que Jalisco aporta, sólo le regresan el 23%, Pablo Lemus aclaró que lo que busca el todavía Gobernador Enrique Alfaro es que haya una mejor distribución de recursos estados y municipios, más equitativa y no abandonar el Pacto Fiscal como se planteó hace unos días.

Resaltó que, como alcalde de Zapopan y Guadalajara, logró recaudar el 53%, superior a los estándares que exigen las calificadoras, y se comprometió a lograr el mismo porcentaje con la coordinación de la Federación por lo que propuso, que les otorguen facultades para cobrar gravámenes federales.

“Nosotros no queremos tampoco de la Federación estirar la mano y que simplemente nos regalen dinero, no. Queremos que también nos den facultades, por ejemplo, para mejorar la recaudación federal en Jalisco, le conviene a la federación y le conviene al estado que muchos deudores del impuesto sobre la renta o sobre el impuesto al valor agregado que hoy adeudan cantidades millonarias al SAT y que el SAT no está cobrando, que Jalisco pueda ayudar”, dijo.