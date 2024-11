Confirman cierre de fronteras a la exportación de ganado

En vista que se presentó un caso de “Gusano Barrendador” en el estado de Chiapas y por esto se activó un protocolo internacional que cierra las fronteras a la exportación hasta estar seguros donde salió el brote y que se elimine cualquier riesgo, informó Juan Ochoa Valenzuela. El presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora precisó que la enfermedad ingresó por la frontera de Chiapas, no ha surgido de manera endémica en el país, sin embargo, si ocasiona que se paren las exportaciones.

“Se activa el protocolo internacional, y esto provoca que se cierre la frontera hasta no clarificar la situación de cómo se encuentra este tema, quiero que no haga una desinformación de esto, queremos estar informando de esto, de cuál es la realidad”.

Señaló que la autoridad federal está haciendo su trabajo, igualmente el Gobierno del Estado, quienes están coordinando para tener la información puntual y se logre solucionar en el plazo más prudente. Juan Ochoa resaltó que se entienden los protocolos internacionales, es algo que se tienen que activar al momento de detectar esta situación.

Preciso que Sonora tiene un estatus sanitario muy alto y cumple los estándares internacionales y esperan que eso ayude a resolver más rápido este problema. Pero también es necesario trabajar en todos los estados exportadores de ganado para que se cumplan las medidas sanitarias necesarias para que no se cierre la frontera a la exportación.

La suspensión de las fronteras para el ganado será hasta que se halle el origen del brote

Créditos: Especial

Este año el ganado sonorense rompió récord de exportación al alcanzar las 408 mil cabezas de ganado, cuando el ciclo donde más exportación se había logrado fue el 2019 con 353 mil cabezas de ganado, por lo cual, es una actividad muy importante para el sector y se espera que la situación se resuelva pronto.

Preocupa a ganaderos suspensión de importaciones de ganado a Estados Unidos

Como un balde de agua fría fue tomada la decisión de los Estados Unidos de suspender temporalmente toda importación de ganado mexica tras detectarse el primer animal positivo al gusano barrenador en Chiapas. Una decisión fuerte para los productores de un estado como Chihuahua eminentemente ganadero en el entendido de que anualmente se exportan cerca de un millón de cabezas de ganado de acuerdo con cifras emitidas por la Unión Ganadera de Chihuahua.

Unión Ganadera de Chihuahua

Créditos: Especial

Chihuahua es de los pocos que cuenta con estatus aprobado por EU para la exportación de carne, inclusive la UGRCH propuso que no se detuviera la exportación, ya que se tiene cerrado el paso de ganado proveniente del sur del país. Pero la propuesta de momento ha sido ignorada. Mientras tanto en la SADER del gobierno federal no han dicho si cierran o no la frontera, cada año reciben más de 700 mil reses provenientes de Latinoamérica y pese al grave riesgo, andan todavía en las moras.

De esta manera la exportación de ganado se encuentra paralizada y de acuerdo con, los ganaderos serán semanas muy difíciles los cuales tendrán que esperar lo que digan en los EE.UU ante este impasse.

Sigue leyendo:

Gobierno firma acuerdo nacional por el derecho al agua y la sustentabilidad

6 muertos, música y un grupo armado, las claves del ataque en el Dbar

LA