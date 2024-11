Balacera en DBar de Villahermosa que dejó 6 muertos fue un ataque directo, revela fiscalía

Ataque directo, balacera que dejó 6 muertos en DBAR en Villahermosa, revela fiscalía Cuartoscuro/El Heraldo de México

La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que oficialmente son 6 muertos y 10 lesionados el saldo del ataque en el antro Dbar en la ciudad de Villahermosa en Tabasco.

Al respecto el vicefiscal, Gilberto Melquiades, explicó que cinco personas murieron en el lugar de los hechos y una persona más falleció en el hospital, además, todas las víctimas son mayores de edad.

En cuanto a los lesionados, cinco fueron alcanzados por las balas y otros 5 quedaron con lesiones en la huida del ataque incluyendo a una mujer. Las autoridades reportaron que 5 heridos están identificados y otros 5 están siendo localizados por la Fiscalía General del Estado.

Respecto al móvil del ataque, Gilberto Melquiades comentó que no fue un tema de delincuencia organizada, si no un ataque directo contra una persona y no hay reporte hasta el momento de personas arrestadas por el caso.

Este domingo por la madrugada se registró un ataque a balazos qué dejó 6 muertos y por lo menos 5 heridos en el Antro 'DBAR' ubicado en la avenida Paseo de la Choca en la ciudad de Villahermosa en Tabasco.

Ataque armado en Dbar. Foto: @BuforTannen

Ante tal situación, las autoridades desplegaron un gran operativo en la zona y resguardaron las instalaciones del antro. Primeros reportes sostienen que los agresores entraron al antro y atacaron a balazos a varios jóvenes que se encontraban en una mesa.

Familiares de las víctimas se encuentran a las afueras del antro esperando recibir información sobre el caso. Además, los peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las investigaciones correspondientes

Gabinete de Seguridad Federal y estatal buscan a responsables

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar Héctor García Harfuch, informó que sobre la agresión ocurrida en la madrugada de hoy domingo en el bar de Villahermosa Tabasco, el Gabinete de Seguridad Federal se encuentra en coordinación con las autoridades de seguridad y procuración de justicia del estado para apoyar en el esclarecimiento del hecho violento.

