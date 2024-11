Pronto se firmará el decreto para hacer la Universidad Nacional Rosario Castellanos, afirma Sheinbaum

Como parte de un sistema educativo distinto en el nivel superior, el gobierno de México firmará un decreto para la creación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la Mañanera del pueblo de este jueves indicó que durante su gobierno también se buscará ampliar las Universidades Benito Juárez, esto con el objetivo de brindar más espacio a los jóvenes que no tienen un lugar en las actuales universidades.

Asimismo, desmintió que sea un fraude que se haya disminuido el presupuesto del año 2025 para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

“Estos son distintos sistemas educativos que cumplen diferentes funciones. Entonces, las universidades Benito Juárez son universidades consolidadas, que tienen un sistema educativo distinto y es mucha ignorancia el que diga que es fraudulento”, resaltó.

Sheinbaum sostuvo llamada con rector de la UNAM

La mandataria federal sostuvo que luego del error que hubo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 en el rubro de las universidades, habló por teléfono con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, así como también estuvieron en contacto con el secretario de Educación, Mario Delgado.

“Le pedí al secretario de Educación que hablara con él y a la secretaria, igual que al director del Politécnico, para decirles que en efecto había sido un error al disminuir la parte de personal que se disminuyó en otras áreas que no afecta… Después me escribió un mensaje y entonces le llamé por teléfono e incluso él me dijo que estaba de acuerdo en que tenían que revisar sus gastos, en que se destinaban sus recursos por la declaración que yo hice ese día de que respetando la autonomía”, manifestó.

Semarnat y Conagua no disminuyeron sus presupuestos, afirma Sheinbaum

Sheinbaum desmintió que se vaya a disminuir el presupuesto para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo anterior luego de que se publicó el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025.

A pregunta expresa, la mandataria federal explicó “ahora en el sector se ve una disminución, ¿por qué?, porque se cerraron los proyectos estratégicos de agua del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora vamos a entrar a los nuevos proyectos estratégicos”.

Desde la conferencia mañanera de este jueves, agregó que no se podía dar más presupuesto a la Semarnat y a Conagua en este año porque apenas se están creando los proyectos ejecutivos y enfatizó que será en los próximos años cuando dichos presupuestos sean más grandes.

“Eso no quiere decir que no se van a implementar todo este plan nacional, lo que pasa es que el primer año, pues, se destina una parte a los proyectos ejecutivos que nos van a permitir en los siguientes años poder desarrollar todas las obras, esa es digamos la explicación”, comentó y declaró que a sus adversarios les molesta que el agua ya no será un negocio para ellos.

