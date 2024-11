Mujer atropella a niños en pleno desfile de la Revolución Mexicana

En redes sociales se dio a conocer un fuerte video que muestra el momento exacto en el que una automovilista atropelló a estudiantes que participaban e un desfile conmemorativo del 20 de noviembre. De acuerdo con medios locales, el suceso ocurrió frente a la escuela secundaria Emiliano Zapata, en el poblado Candelaria Tlapala en el municipio de Chalco, Estado de México.

Primeros reportes señalan que la mujer estaba molesta porque los estudiantes realizaban su desfile en la calle, por lo que comenzó a amedrentarlos, exigiendo que se retiraran en la vialidad. Debido a que los alumnos ocuparon la calle para sus celebraciones, la mujer decidió "aventarles" el carro y atropelló a por lo menos un alumno.

Según lo denunciado, hasta la zona arribaron equipos de emergencia y paramédicos, quienes atendieron a un menor de edad que resultó lesionado por el impacto. Además, fueron atendidas diversas personas que presentaron crisis nerviosas como consecuencia del accidente. Cabe mencionar que la mujer involucrada en el percance escapó de la escena.

Mujer atropella a un niño y huye

A través de redes sociales se han compartido fotografías y videos de la mujer que atropelló al menor de edad, esto con el objetivo de que sea identificada y enfrente a la justicia. De acuerdo con los testigos - y las grabaciones- la mujer manejaba un vehículo March, de la marca Nissan, con el parabrisas roto; se desconoce si los daños materiales fueron consecuencia del accidente, o si fueron provocados por la multitud furiosa.

"Está es la foto de la criminal que intento atropellar a los estudiantes secundaria y arrollo a un niño, del desfile de Tlalpala, dice la ley que todo individuo que trate de hacer daño con toda la intención dolosa es causa de un delito por locual debe ser procesada aún juzgado y llevar un proceso por criminal", sentenció una de las testigos.

Accidente causa fuerte debate en redes; señalan a la escuela como responsable del accidente

Los menores fueron atropellados en sus festejos. Foto: @QuePocaMadre_Mx.

El caso ha causado un fuerte debate en redes sociales, donde decenas de personas han arremetido contra la escuela secundaria por exponer a los alumnos al sacarlos a las calles: "¿Con qué derecho los profesores del colegio sacan a los niños a la calles? Deben de estar dentro del plantel y no en las calles exponiéndolos a ser atropellados, secuestrados o se vayan de pinta2; "No justifico a la señora pero de que me linchen en Chalco a acelerar el vehículo y escapar, prefiero escapar", son algunos de los comentarios en redes.

