Garantizada la transparencia, dice Sheinbaum ante desaparición de organismos autónomos como el INAI

Luego de que en la Cámara de Diputados se aprobó en lo general la desaparición de siete organismos autónomos entre ellos el INAI, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que está garantizada la transparencia.

A pregunta expresa, rechazó que se esté poniendo en riesgo la estabilidad del país, ya que lo que se está combatiendo es la corrupción, nepotismo y otras malas prácticas al interior del instituto.

“Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción, eso sí. Entonces, la desaparición del INAI como organismo autónomo lo que hace es acabar con esto, pero las funciones se incorporan a la Secretaría Anticorrupción y los datos personales se van a resguardar”, enfatizó.

En la conferencia de prensa matutina, exhibió un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que desde 2018 trabajadores INAI denunciaron que altos mandos les pedían entre 10 y hasta 60% de su sueldo en “moche” y que comisionados pagaron con recursos públicos, servicios en centros nocturnos.

Es uno de los 7 organismos que desaparecerán. Foto: Cuartoscuro

Habrá mecanismos de obligatoriedad de transparencia

Detalló que se generarán “mecanismos de obligatoriedad de transparencia de todas las secretarías en donde fácilmente la ciudadanía pueda revisar las funciones, el gasto, todo lo que hace el gobierno de México”.

La doctora Sheinbaum Pardo criticó que la denominada “comentocracia”, habla del riesgo ante la desaparición de los organismos autónomos.

“Se dice que se está poniendo en riesgo el país, la transparencia ahí tiene que estar y es una de las obligaciones sustantivas de los gobiernos. La rendición de cuentas, la transparencia, la protección de datos personales. Pero lo que ya no va a haber es mil millones de pesos que se destinaban para esto”, dijo.

“Lo dije hace poco, está el INAI y para que no haya corrupción en el INAI hay que crear otro organismo que revise aL INAI? Pues no, que se cumpla la ley, eso es todo. Y para eso no requieres organismos y organismos y organismos y organismos autónomos que tienen estos resultados”, afirmó.

