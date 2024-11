Elección de juzgadores se hace con o sin prórroga de 90 días: Guadalupe Taddei

La elección de jueces, ministros y magistrados se hará con la aprobación o sin la aprobación de la prórroga de los 90 días que se le pidió al Senado, afirmó Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. “El INE seguirá haciendo las elecciones y las seguirá haciendo bien, con el plazo ampliado o sin el plazo por ampliarse”, afirmó.

En conferencia de prensa, explicó que en la reunión que se llevó a cabo en la mañana de este jueves entre consejeros del instituto y Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, se abordó el tema de las complejidades que habría para el Congreso de la Unión si es que se aplazan los tiempos de la elección de juzgadores.

“Hoy en la mañana recibimos al Noroña, la plática giró en torno a las enormes complejidades que hay en el congreso de la unión para aplazar los tiempos. En ningún momento vamos a ser irresponsables con los tiempos, pero es uno de los escenarios que hemos explorado”, resaltó.

Imágenes del INE, una de las instalaciones más importantes

Foto: Cuartoscuro

Sobre lo dicho por Ñorona de que el aplazamiento del proceso electoral extraordinario también tiene que ser revisado por el Ejecutivo Federal, Guadalupe Taddei, indicó que hasta la fecha no hay pactada alguna reunión, sin embargo, resaltó que sería buena una visita cordial para abordar el tema.

“Con el ejecutivo no hemos hecho ningún compromiso de reunión, ninguno de los consejeros, ni el pleno es. Quizá como en algún otro momento tengamos que hacer una visita de cortesía, no es de solicitud, en particular lo que nos ocupa en este momento”, sostuvo Taddei.

A pregunta expresa sobre el presupuesto, Taddei enfatizó que la cifra planeada para hacer las elecciones no es un capricho, sino que es un presupuesto hecho a cabalidad, con puntualidad administrativa.

“No es un tema de ocurrencia, es un tema de lo que cuesta el proceso electoral como lo estamos dimensionando. Hoy con esta pausa en la que entró el instituto de actividades de carácter operativo, por supuesto que tenemos que hacer un alto en el camino y lo estamos haciendo para revisar las diferentes opciones, para no perder la calidad, no perder la excelencia, no perder la confianza, la credibilidad y salir adelante”, manifestó.

Foto: Cuartoscuro

