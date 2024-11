Este es el popular videojuego que el Cártel de Sinaloa y el CJNG utilizan para reclutar niños

Desde hace ya varios años, periodistas y activistas han advertido a padres de familia sobre los nuevos métodos que utiliza la delincuencia organizada para sumar a los jóvenes y adolescentes a sus filas. De acuerdo con las denuncias, que se han investigado, los criminales han llegado a usar redes sociales como Facebook y TikTok para atraer a los menores de edad y engañarlos para ser parte de estos grupos delictivos.

No obstante, las nuevas investigaciones sugieren que los grandes cárteles de droga ya no solo utilizan las redes sociales, sino que también han saltado a nuevas plataformas como los juegos de video, los cuales son extremadamente populares entre los menores de edad y la población joven. Aparentemente, esta nueva estrategia de reclutamiento no solo es utilizada por un determinado grupo criminal, sino que diversos grupos de la delincuencia organizada la han empleado para aumentar sus plantillas.

Estos son los videojuegos que utilizan el Cártel de Sinaloa y el CJNG

Atraen la atención de los menores de edad. Foto: freepik.

Reportes periodísticos sugieren que los grandes cárteles de droga, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), estarían utilizando los videojuegos de acción más populares para contactar a menores de edad y ofrecerles un puesto dentro de sus organizaciones violentas. Hasta ahora, los registros sugieren que los grupos de la delincuencia organizada están atrayendo a los niños y adolescente a través de juegos de video como:

Grand Theft Auto (GTA). Gears of War. Call of Duty.

Cabe mencionar que el Gobierno de México ya también había advertido que los cárteles de droga están utilizando plataformas como PlayStation, Xbox, y Nintendo para contactar a los menores de edad y convencerlos de sumarse a sus filas. Presuntamente, los criminales usan perfiles falsos - con referencias al grupo criminal al que pertenecen - para así ganarse la confianza de los jóvenes y plantearles la propuesta de pertenecer a su organización.

Esto es lo que ofrecen los criminales

Las autoridades recomiendan a los padres de familia estar pendientes de los menores. Foto: freepik.

De acuerdo con las denuncias, los criminales ofrecen a los menores atractivos salarios a cambio de que realicen actividades de vigilancia como el llamado "halconeo", además, prometen oportunidades de crecimiento dentro de la organización, asegurando que sus salarios podrían incrementarse. Hasta ahora, no hay cifras oficiales de cuántos menores han recibido este tipo de propuestas, o de cuántos han caído en esta peligrosa trampa.

No obstante, las organizaciones y autoridades recomiendan a los padres de familia siempre estar pendientes del contenido que consumen los menores, ya que podrían caer en estos engaños, o en algunos otros. De igual manera, se recomienda que los pequeños jueguen sus juegos de video siempre bajo la supervisión de un adulto responsable, para no quedar indefensos ante estas peligrosas propuestas.

Sigue leyendo:

La reacción de Ismael "El Mayo" Zambada tras ser detenido en EU: "me apendejé"

Golpe al CJNG: Cae Armando "N", jefe de sicarios de la facción “Los Deltas"