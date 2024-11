Ricardo Monreal llama a participar en la elección judicial; solo se han inscrito el 33.48 por ciento de los jueces

A menos de una semana de que termine la inscripción para la elección extraordinaria del Poder Judicial, sólo se han inscrito el 33.48% de los que se requiere para llevar a cabo la elección de jueces magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que para los 881 cargos que están en juego en el proceso de renovación, se han registrado hasta el momento 2 mil 950 personas en el Poder Legislativo, pero precisó que debe haber 10 participantes en cada puesto, es decir 8 mil 881.

“Tiene que haber, recuérdelo usted, 10 por cada puesto que está en la elección, para que después queden 3 en cada puesto a elegir; entonces, vamos en tiempo y está bien; sin embargo, es el momento de inscribirse todos los que lo deseen hacer”, acotó.

Por ello, tras mencionar que los hasta ahora inscritos, dos terceras partes son hombres y una tercera parte son mujeres, Monreal Ávila, lanzó un último llamado a los interesados a que se inscriban a participar en este ejercicio inédito, con la garantía de que “no hay dados cargados” para designar a nadie en especial como juzgador en México.

“Es muy importante que todos estén atentos, y que todavía, aquellos hombres y mujeres que desean participar lo hagan; no hay dados cargados, no hay decisiones pre tomadas, no hay de ninguna manera argucias para seleccionar a determinados aspirantes, sino será su actitud, su criterio, su conocimiento, su capacidad y su honestidad la que los lleve a ser juzgadores de México, así es que es la gran oportunidad”, expresó.

Monreal Ávila, manifestó su confianza de que el próximo domingo concluirán de manera correcta el proceso de inscripción para continuar con este ejercicio inédito y que será histórico para la democracia mexicana.

Los cargos serán elegidos el próximo junio de 2025

Los cargos que se van a elegir el primero de junio del 2025 son 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; 1 magistradas y 1 magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral; 10 magistradas y 5 magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral; 464 magistrados de tribunales Colegiados de Circuito y magistrados de tribunales colegiados de apelación y 386 jueces de Distrito.

Órganos autónomos podrían desaparecer este 20 de noviembre

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) programó para la sesión de este miércoles, llevar a cabo la discusión y probable aprobación de la Ley que desaparece los organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Se espera que la discusión sea larga, ya que se contempla la continuación de la sesión ordinaria, de manera presencial en el pleno, para el jueves, en el que se llevará a cabo la discusión en lo particular y Votación del Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica.

Jucopo programa sesión sobre órganos autónomos para este 20 de noviembre

Los partidos de oposición, entre ellos el Partido Revolucionario Institucional, (PRI), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC), han señalado que están en contra de la desaparición de los entes gubernamentales, que han beneficiado el desarrollo de la democracia, transparencia y la libertad en nuestro país.

Algunos rumores señalan que en el análisis que han realizado los diputados federales sobre esta propuesta que dejó el anterior Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es que se podrían salvar, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, (IFETEL), por la importancia que representan en cada uno de sus ámbitos.

De acuerdo a los acuerdos obtenidos en la sesión de la JUCOPO, los grupos parlamentarios también avalaron llevar a cabo, la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, con motivo del Paquete Económico.

Además, se está en previsión, la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública.

