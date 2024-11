Guadalupe Taddei se reúne con diputados para analizar el elevado costo de las elecciones judiciales

La presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, presentará en los próximos días, propuestas de reducción de presupuesto para la elección de jueces, magistrados o ministros, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su inquietud por los más de 13 mil millones de pesos que propusieron para los comicios del próximo año.

Tras una reunión tempranera que sostuvo Taddei Zavala con diputados federales en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, indicó que la titular del INE, indicó que ya realizaron un análisis para ver en donde van a recortar el gasto y cómo optimizar los recursos para tener eficacia en el proceso electoral extraordinario.

“Tuvimos una plática, digamos, muy previa sobre la idea que nosotros hemos externado de que se reduzca el presupuesto para para el proceso electoral del próximo año; ella manifestó que tiene ya algunos análisis de cómo podría ir dándose un ajuste, quedó de reunirse ella los próximos días con la presidenta de la Comisión (de Presupuesto y Cuenta Pública”, dijo.

Ricardo Monreal reconoce congruencia por parte de Guadalupe Taddei, presidenta del INE

En el encuentro en el que también estuvo el coordinador de Operación Política del grupo parlamentario de Morena, y la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Merilyn Pozos, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja, Ricardo Monreal, indicó que la presidenta del INE mostró congruencia y le dio tranquilidad por su posición de revisar el monto a la baja, garantizando certeza y equilibrio en la realización del ejercicio democrático para el 2025.

“Lo que me dijo en lo de la elección me dio tranquilidad porque vamos a lograr llevarla a cabo, se va a organizar de manera correcta y va a ver certeza jurídica, certidumbre social en la elección; y estuvimos hablando sobre el presupuesto, lo vamos a revisar para que de manera consensada realicemos ajustes, se lo dije que no se podía dejar así; ella es muy razonable, bastante razonable”, comentó.

Ricardo Monreal señaló que también se acordó con Taddei, que se lleven a cabo reuniones entre los técnicos del INE con los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para revisar cada uno de los renglones del gasto que tendrá el máximo órgano electoral en el 2025, “entonces hay una buena actitud y hay una buena relación entre el INE y la Cámara de Diputados para que revisemos con mucho cuidado este tema del presupuesto”.

Los diputados federales de Morena señalan que se busca una reducción de los 13 mil 205 millones de pesos que el INE planteó para los comicios extraordinarios del 2025, sin demeritar el proceso por lo que continuarán dialogando con la autoridad electoral en lo que dura la revisión del Paquete Económico para el próximo año.

Algunos diputados federales, entre ellos el vocero de Morena, han comentado que el gasto que pretendía el INE, es “exagerado”, por lo que propusieron un recorte de hasta la mitad de los 13 mil 205 millones de pesos que vienen en el Paquete Económico 2025.

