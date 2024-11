Metro Tacubaya: Roberto, una de las víctimas está inconsciente, su padre pide ayuda de las autoridades

El padre del hombre informó que Roberto no pudo hablar cuando lo fue a visitar. Especial.

Un ataque con arma blanca en la estación Tacubaya de la Línea 7 del Metro provocó pánico entre las y los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) y dejó un saldo de al menos cuatro hombres heridos. Uno de ellos es Roberto Ruiz, quien actualmente se encuentra hospitalizado y permanece inconsciente, por lo que sus familiares piden la ayuda de las autoridades.

Recordemos que en el transcurso de este martes 19 de noviembre, un hombre presuntamente armado con un instrumento punzocortante agredió a cuatro pasajeros que permanecían al interior de la estación Tacubaya. Posteriormente, el sujeto se arrojó a las vías del tren sin que resultara lesionado.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. En este sentido, las autoridades competentes están en búsqueda de testigos así como de las pruebas necesarias para el esclarecimiento del caso.

Mientras tanto, el personal del Metro informó que está colaborando con las indagatorias del caso y agregó que también se dio aviso a la aseguradora correspondiente a fin de que atienda a las cuatro personas que resultaron heridas por el ataque dentro de la red de transporte.

La Fiscalía ya investiga los hechos. Créditos: X (@FiscaliaCDMX).

¿Quién es Roberto, una de las víctimas de la agresión en el Metro Tacubaya?

Roberto Ruiz Maya tiene 44 años de edad y se dedica a realizar mandados en el mercado El Chorrito en Constituyentes. Al ser cuestionado por medios de comunicación, su padre adoptivo, el señor Romualdo de Jesús Trinidad, informó que durante la agresión registrada en la estación Tacubaya, el hombre fue herido en la frente y en la cabeza.

De acuerdo con el testimonio de su padre, Roberto se encuentra inconsciente y no puede contestar. Aunque hasta el momento no cuenta con información detallada de su estado de salud, el señor aseguró que su familiar se quedará en el hospital público Dr. Rubén Leñero, debido a que no cuenta con los medios para trasladarse a un lugar más lejos.

El padre de Roberto asegura que el hombre permanecerá en el hospital Rubén Leñero. Créditos: Especial.

Padre de Roberto pide el apoyo de las autoridades

El padre de Roberto señaló frente a la prensa que aunque recibe un apoyo por parte del gobierno, los recursos no le alcanzan para cubrir todas sus necesidades. En este sentido, hizo un llamado a las autoridades para que les entreguen alguna ayuda tanto a él como a su hijo.

“Ahora sí, que le den una ayuda a él, para que ya no salga a hacer mandados, recoger la basura y todo (...) Que me dieran un apoyo para no salir de casa entoces", dijo el señor Romualdo.

Sigue leyendo:

Kevin Arnulfo "N", agresor del metro Tacubaya fue trasladado a hospital psiquiátrico tras apuñalar a 4 personas

Heridos en el Metro Tacubaya reciben atención médica, hay uno grave con heridas en la cabeza