Usuarios reportan nueva forma de robo en el Metro de CDMX, usan a niños para distraerte

El robo en las calles de la Ciudad de México es un problema creciente, sin embargo, dentro de los vagones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, también se comete estos delitos, sobre todo a horas pico cuando este transporte se encuentra en su máxima capacidad y la gente se amontona para entrar a los trenes y llegar de la forma más rápida a sus casas.

Sin embargo, se han revelado muchas formas en que los ladrones y estafadores se aprovechan de las personas que van distraídas camino a sus hogares, escuelas o trabajos, y en los últimos días, usuarios de redes sociales compartieron esta nueva forma de robo que incluye a menores de edad.

En redes sociales hay muchos grupos vecinales en los que los usuarios comparten información relativa a sus comunidades, y también existen grupos para informar sobre el avance del Metro CDMX, así como posibles retrasos en las líneas o accidentes relacionados con este transporte, tal es el caso del grupo “Reporte del metro y metrobus CDMX”

En este grupo, una usuaria, identificada como Nelli Yolotzin, relato la experiencia que vivió en la estación Pantitlán, una de las más concurridas en todo el sistema de metro, en la cual intentaron robar sus pertenencias extrayendo las directamente de su bolsa, también contó como pudo zafarse de la situación.

“Hace un rato, en Línea A, el metro iba muy bien, abordé en Pantitlán y (extrañamente) iba con poca gente. Me quedé parada cerca de la puerta que ya no abre en las siguientes estaciones. Había muchísimo espacio, cuando una señora me empujó con toda su fuerza, como cuando va súper lleno y hacen todo el esfuerzo para entrar; al momento de hacerlo, intentó meter su mano en la bolsita delantera de mi mochila (que obvio no trae nada de valor). La confronté, lo primero que hice fue pisarla para que se alejara y sólo se hizo la indignada y se volteó.”

El testimonio de Nelli inspiró a otros usuarios a contar sus experiencias de frente con la delincuencia en el metro de la capital, y entre los más de 50 comentarios de la publicación destaca una joven identificada como Nanny Dann describiera como fue intentada asaltar por un menor de edad y quien parecía ser su madre dentro de un vagón.

“A mi me toco en la línea A una “señora” lo pongo entre comillas porque parecía señor con cabello largo y vestido de señora, iba con un niño como de 8 años yo iba sentada junto a las puertas y el niño se me acercó y comenzó a preguntarme cosas sobre mis pertenencias, ingenuamente le di explicaciones hasta que vi que la “señora” se asomaba como buscando si había policías en los andenes y me miraba de reojo, me levanté y me fui hasta atrás del vagón, el niño me seguía y solo se me quedaba viendo, dejé de hacerle caso y me bajé estaciones antes.”