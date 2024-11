Michoacán, primera entidad en promulgar reforma al Poder Judicial

El gobierno de Michoacán promulgó la reforma federal al Poder Judicial, con lo que se convirtió en la primera entidad en homologar la ley recientemente aprobada por el Congreso de la Unión.

Durante la promulgación, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que el único objetivo de esta reforma, fue “democratizar al tercer poder”, que desde la época del Porfiriato se mantuvo intacto.

Con esto, aseguró que es falso que los mandatarios estatales o la presidenta de México, Claudia Sheinbaum vayan a designar a los jueces y magistrados, pues recordó, existirá un Comité de Evaluación que designará a todos los que, mediante convocatoria abierta, se postulen para ocupar dichos cargos.

Cada uno de los tres poderes, presentará dos candidatos por cada cargo de juez y magistrado, por lo que serán seis candidatos; “no hay un pase directo, no hay más que la evaluación y quien quiera ser evaluado tendrá que presentarse a las evaluaciones, la primera es que sea abogado, debe tener calificación de 8 en general y 9 en la materia, es un proceso de evaluación pública y transparente así que no hay de qué temer”, ahondó.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, Jorge Reséndiz García, pidió que se respeten los derechos laborales de los jueces y magistrados que deberán de retirarse tras la entrada en vigor de esta reforma.

“Ellos no se van por ser ineptos en la materia que ejercen, no se van por ser corruptos, se van porque no tenemos el perfil para poder competir para poder ganar una magistratura o diputación a través del voto directo”, expresó.