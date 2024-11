Inicia entrega de 1,500 pesos del programa Universitarios en Movimiento en CDMX

La jefa de gobierno, Clara Brugada, inició de manera formal con la entrega del programa denominado “Universitarios en Movimiento”, que consta de entregar un apoyo de mil 500 pesos bimestral para transporte a jóvenes inscritos en universidades públicas de la Ciudad de México.

En la plancha del Zócalo capitalino, la mandataria capitalina expresó que estos recursos en primera instancia se entregarán a 20 mil jóvenes, no obstante, puntualizó que al final de su administración este programa será universal, pues año con año irán inscribiendo a más beneficiarios. De igual forma, prometió que hará acuerdos con los directivos de universidades públicas para instalar comedores públicos en las sedes educativas y con ello ofrecer -a bajo costo- desayuno, comida y cena.

“Con esta acción arranca la construcción del segundo piso de bienestar social de la Ciudad de México. El próximo año seguiremos entregado a miles y miles de estudiantes hasta hacerlo universal. El objetivo es que ningún joven se quede sin este apoyo. Esa es la diferencia con estos gobiernos que no se escoge, a ti sí y a ti no; sino a todos se le entrega de manera pareja y universal”, expresó.

Dejó en claro que los jóvenes de la capital deben “estar en las aulas universitarias y no en las jaulas o en cualquier lugar nocivo”.

Además, dijo que, “las mujeres universitarias tienen que romper las cuatro paredes de los cuidados de la familias” para continuar estudiando la universidad.

Manifestó que “este programa ayuda a romper las brechas de género”, incluso, detalló que el 55 por ciento de los beneficiarios son mujeres.

Comentó que actualmente hay más mujeres con estudios universitarios que hombres, aunque, dijo “lamentablemente son más las mujeres que abandonan la universidad por razones económicas o por integrarse a los labores de cuidado en la familia”.

Por ello, dijo que este apoyo “es un vehículo para la equidad social, pues queremos que las mujeres puedan genererar ingresos y desarrollarse en lo que quieran”.

“Para mí y todo este equipo es un honor reunirme con ustedes y arrancar este programa que tiene como objetivo darle estímulo económico para que puedan solventar los gastos de transporte y logren finalizar sus estudios superiores. Para que ninguna persona se quede atrás para que todos puedan concluir sus estudios y no abandonen la universidad”, señaló.

¿Cuándo se entregará el apoyo del Programa Desde la Cuna?

Aclaró que la próxima semana se entregará el apoyo “Desde la Cuna”, y posteriormente el de “Ingreso Ciudadano Universal”, “Mercomuna”, “apoyo para hombres de 60 a 64 años”, “Apoyo a Cuidadoras”, entre otros.

En tanto, el titular de la secretaría de educación, ciencia, tecnología e innovación, Pablo Yanes refirió que con este nuevo derecho se busca que los jóvenes tengan menos interrupción de sus estudios, así como remover las barreras económicas que obstaculizan el acceso a la universidad.

Agregó que si bien es un programa que inicia con una transferencia económica no se reduce a ella, sino que irá complementándose con muy diversas actividades para fortalecer los procesos de aprendizaje, cerrar brechas de desigualdad y avanzar hacia una educación integral y crítica que permita el dominio de habilidades fundamentales, el desarrollo de capacidades socioemocionales y la formación de hábitos colaborativos.

“Es un programa que confía, respalda y promueve a las y los jóvenes como sujetos de cambio y transformación. Un programa que reconoce su enorme capacidad creativa, su curiosidad por el conocimiento y su voluntad de progreso colectivo y solidaridad social, que no los estigmatiza, sino que los apoya, que no los detiene, sino que los alienta, que no los limita, sino que los potencializa”, dijo.

Al evento también acudieron los alcaldes de Azcapotzalco, Nancy Núñez; de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega; de Benito Juárez, Luis Mendoza; de Tláhuac, Berenice Hernández; de Xochimilco, Circe Camacho; de Iztapalapa, Aleida Alavez; y de Álvaro Obregón, Javier López Casarín.

Ocho estudiantes fueron los primeros en recibir apoyos: Hugo Rubén Amador Hernández del IPN; Jorge Luis Hernández Ruiz, de la UAM; Daisy Pamela Ronquillo Campos, de la Universidad Rosario Castellanos; Diego Pineda Ruiz, del Tecnológico de Tláhuac; Gustavo Ernesto García Téllez, de la Universidad de la Salud; Karen Meraz Pichu, de la UNAM; Esmeralda Margarita Gaytán; y Vanesa Valeria Rivera Conde, de la UACM.

Sigue leyendo:

PAN abre casillas para elegir a su nuevo presidente

Dan la cara los papás de Christian quien dio la golpiza Melanie, pero advierten que su hijo no será perjudicado