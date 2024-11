"Si yo me hubiese levantado, ahí hubiéramos acabado a golpes y eso es lo que buscaba Alejandro Moreno": Fernández Noroña

Recientemente una polémica se desató en el Senado de la República Mexicana, pues después de la declaratoria constitucional de la reforma de Supremacía Constitucional, el senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro "Alito" Moreno, comenzó una acalorada discusión con el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

“Respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, no me toque, no me toque”, fueron las palabras de Noroña las cuales rápidamente ganaron atención en redes sociales y medios informativos. Si bien la situación no pasó a mayores y la sesión fue concluida en el marco protocolario, la situación generó opiniones divididas en el ámbito político.

Para aclarar la situación y profundizar en la controversia, Gerardo Fernández Noroña relató para los micrófonos de Heraldo Radio, mediante el espacio "Maca Diario", todo lo acontecido entre "Alito" Moreno y la confrontación en el Senado y declaró que las provocaciones por parte del PRI no consiguieron su objetivo.

"Si yo me hubiese levantado, ahí hubiéramos acabado a golpes y eso es lo que buscaba Alejandro Moreno. Y todo mundo hubiera pensado que yo iba a hacer eso, pero yo tengo muy claro que lo que tengo que hacer, que es sacar la tarea", afirma el presidente del Senado

Así fue la tensión vivida en el Senado: Noroña relata lo que pasó con "Alito" Moreno

"Yo se que puedo sacar la tarea si no no hubiera aceptado"

El senador afirmó que las provocaciones del PRI fueron evidentes y que el objetivo de la provocación era desestabilizar la sesión. “Una provocación mayúscula, un dirigente nacional de un partido que ya está en extinción, que haga una provocación de ese tamaño”, comentó.

Noroña también recordó las pasadas acciones del PRI en el Senado, principalmente cuando el partido intentó interrumpir la sesión en un momento crítico, utilizando megáfonos y otros métodos de distracción y sobre la más reciente confrontación, declaró como se vivió la tensión en el Senado.

“Cuando estaba dando las instrucciones en ese sentido, ya estaba ahí Alejandro Moreno, provocando y yo con mucha firmeza le dije ‘No me toques’, porque yo decido quién me pone un dedo encima”, agregó

¿Qué opina Noroña sobre el proyecto del ministro Alcántara?

Finalmente, Fernández Noroña aprovechó el espacio en Heraldo Media Group para criticar el proyecto del ministro Alcántara, afirmando que "todo lo que han dicho es mentira". Aseguró que algunos jueces están defendiendo un poder judicial corrupto y que la democratización del sistema judicial es necesaria.

“En México, las personas juzgadoras se van a elegir por el voto universal secreto y directo, y eso no lo van a poder detener”, sentenció.

