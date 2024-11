"Ustedes se robaron la mayoría calificada"; Noroña y Alito Moreno se gritan por Supremacía Constitucional

Tras la declaratoria constitucional de la reforma de supremacía constitucional, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña y el senador priista, Alejandro Moreno Cárdenas, se encargaron a gritos en la tribuna de la Cámara alta.

Los ánimos subieron de tono cuando la bancada del PRI en el Senado pedía que no se declarara constitucional la reforma, por los vicios que tenía.

El presidente del Senado pidió que la sesión continuara, toda vez que la declaratoria constitucional de la reforma ya se había aprobado, y la agenda tenía que continuar.

Fue en ese momento cuando el líder nacional del PRI y senador, Alejandro Moreno Cárdenas, se acercó al lugar de Fernández Noroña para pedirle que continuara el debate.

El morenista pidió al priista que pidiera la palabra desde su escaño, pero Alito Moreno insistió con el dedo índice apuntando a la cara de Fernández Noroña.

En ese momento, Gerardo Fernández Noroña pidió con voz alta “no me ponga el dedo encima”, y Alito Moreno respondió entre gritos “a mí no me grites, 50 veces lo hice, a mí no me grites, vine a pedir la palabra”.

“Respeto a la presidencia, respeto a la presidencia, no me toque, no me toque”, gritaba Fernández Noroña y Moreno insistía “date a respetar, date a respetar”.

Los ánimos se calmaron una vez que el morenista pidió a la Secretaría que continuara con los asuntos de la agenda.

Pero en ese momento, otro hecho quedó grabado en el Canal del Congreso: la senadora Lucía Trasviña de Morena, daba codazos a la priista Karla Toledo, quien también se acercó a Fernández Noroña para que el debate continuara.

La sesión continúo solo con algunas intervenciones de senadores que hablaron a favor y en contra de la reforma que blinda a las reformas de la 4T de cualquier acción de inconstitucionalidad.

