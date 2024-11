Habrá reemplacamiento en Jalisco en 2025, pero los impuestos serán menores que en la CDMX

El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, anunció en sus redes sociales la propuesta de un reemplacamiento para 2025 como parte del pago del refrendo vehicular con un costo de 900 pesos, el cual también incluye la verificación.

“Este viernes será entregado en el Congreso del Estado el Paquete Económico 2025 en el que está la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el próximo año. Allí se encuentra la propuesta para que, con el pago de tu refrendo de 900 pesos, puedas además hacer sin costo la verificación de tu auto y obtengas de forma gratuita placas nuevas para tu vehículo”, puntualizó.

El próximo secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, detalló que la verificación gratuita, sin operativos y sin multas, será una realidad tal y como prometió el mandatario electo.

Prevén que estos trámites cambien

¿Qué subsidio habrá para automovilistas en Jalisco?

“Se plantea un subsidio generalizado para la verificación vehicular. Como saben todas las personas que tienen un automóvil, cada año deben realizar el pago del refrendo vehicular. El próximo año, al hacerlo podrán tener acceso a un paquete 3x1; es decir, al pagar tu refrendo de 900 pesos de manera puntual, podrás verificar y reemplacar tu vehículo de manera gratuita”.

Sostuvo que, con el esquema actual, las y los jaliscienses pagaban un total de tres mil 500 pesos por los tres esquemas, por lo que, aseguró, habrá un ahorro de dos mil 600 pesos.

“Para que se den una idea, mientras este paquete costará 900 pesos en Jalisco, en la Ciudad de México, en Puebla y en el Estado de México cuesta hasta tres veces más, de acuerdo con sus páginas oficiales”, indicó García Sotelo.

Jalisco lleva dos décadas sin reemplacar sus autos

Justificó que, desde hace más de 20 años no se realiza un programa de reemplacamiento, y por cuestiones de seguridad es necesario conocer quiénes son los dueños de los vehículos registrados en el estado.

Pablo Lemus enfatizó que el nuevo programa no pretende sacar de circulación a los automóviles, “quiero dejar algo muy en claro: el objetivo de este programa no es sacar vehículos de circulación. Los ciudadanos tendrán las oportunidades necesarias para cumplir con la verificación y que nos ayuden así a no contaminar”.

Por su parte, Luis García adelantó que en las próximas semanas explicarán a detalle los pasos del nuevo esquema.