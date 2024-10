"La SCJN no ve los asuntos de la gente y no está para caerles bien, estamos frente a un falso debate": Carolina Viggiano

La reforma al Poder Judicial fue uno de los temas político sociales más controvertidos en materia de modificaciones constitucionales, este asunto, además de causar controversia en los últimos momentos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, continua siendo de interés para la opinión pública en los primeros días de la nueva administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Si bien las leyes secundarias referentes a esta reforma al Poder Judicial continuan en desarrollo en la Cámara de Diputados y se prevé que sean aprobadas entre el 11 y 14 de octubre, el Partido de la Revolución Institucional se encuentra en medio de un proceso en contra de las modificaciones al ejercicio judicial, pues el PRI presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma Judicial.

Respecto al proceso y buscando visibilizar la situación, Carolina Viggiano, secretaría general del PRI y senadora de la República, aseguró para Heraldo Media Group que "la SCJN no ve los asuntos de la gente y no está para caerles bien, estamos frente a un falso debate". Durante una entrevista con Oscar Mario Beteta para Heraldo Radio, la funcionaria profundizó en los principios en los que se basa la acción de inconstitucionalidad.

Carolina Viggiano explicó que el PRI presentó la acción ante la SCJN en calidad de partido político, esto debido a varios vicios en el procedimiento legislativo, así como violaciones a varios principios que son constitucionales, entre ellos la sobrerepresentación que se le dio a Morena, acto que describió como un "Atropello a la legalidad".

Finalmente, la funcionaria advirtió sobre los riesgos subyacentes que implica la reforma al Poder Judicial, debido a que no solo se afectará a la instancia como tal, si no que afectará a los justificables y realizó un llamado a la Suprema Corte para revisar la inconstitucionalidad del dictamen.

“El problema y desaliento que hay en mucha gente es porque este gobierno desacata las ordenes judiciales permanentemente y eso nos está llevando a una crisis que no solo afectaría a un partido, afectaría a la población (...) No se trata de una reforma convencional, se trata de una reforma de otro orden. Ellos abusan de que la población en general no sabe como funciona el Poder judicial”