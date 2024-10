Disculpa reforzaría relación con España, dice Claudia Sheinbaum

Con una disculpa a los pueblos originarios de parte de la monarquía española por los excesos cometidos durante la conquista, se reforzaría la relación bilateral con España, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Aclaró que con España “no hay ninguna suspensión de las relaciones”.

“Evidentemente no son los españoles de ahora (comparados con los de la conquista) ¿pero ¿qué permite eso? (Un acto de disculpa) reconstruir el pasado a partir de un reconocimiento de qué hubo cosas de qué no estuvieron bien, eso fortalecería la relación México, España, no ser detrimento, sino en un fortalecimiento”, recalcó.

“Ahora ¿qué están rotas las relaciones con ello? No, para nada. Ahí está el canciller que se reúne”, expresó.

Destaca Sheinbaum la gran relación comercial y turística con España

La titular del Ejecutivo Federal destacó la gran relación comercial y turística que hay con el país ibérico, “allá viven unos cuantos expresidentes, hay relaciones culturales, hay muchos españoles que viven en México, hay hijos de republicanos que hicieron su vida en nuestro país, hay muchas relaciones con España”.

Sobre la petición de disculpa de la monarquía española a los pueblos originarios, en México durante el periodo denominado como conquista, la doctora Sheinbaum Pardo recordó que cuando lo propuso su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, estuvo de acuerdo.

“Ahora, en particular sobre la disculpa, lo manifesté en su momento, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Primero, la no invitación al rey de España tiene que ver sobre todo con la manera en que respondieron a la carta”, detalló.

Dijo que podrían no haber estado de acuerdo con el texto de la misiva, pero además de qué no contestaron, se hizo público el documento.

“Lo dije, en su momento, no sólo era Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, el representante del pueblo y la nación al que le hicieron este menos precio,. Primero tienen que decir una carta, hasta ahora no hay respuesta formal, hay respuesta en medios de comunicación”, refirió.

Dijo que una acción de disculpa permite reconstruir el pasado.

