Cuando un amigo se va: no dejo carta de suicidio y se llevo todas las respuestas con él

Perder a un ser querido es un hecho doloroso para quien lo experimenta, sin embargo, que la pérdida sea ocasionada por un suicidio puede endurecer las cosas, ya que sentimientos como la culpa pueden ser sumados a tu duelo. En México existe la Línea de la Vida, un número al que puedes llamar los 365 días del año las 24 horas del día si crees que ya no puedes seguir, no dudes en pedir ayuda.

Néstor Pérez, un joven que emigró del estado de Morelos a la capital del país para estudiar Comunicación Social en la Universidad Autónoma de México unidad Xochimilco, con el sueño de seguir los pasos de su amigo Caleb González, quien lo inspiró para seguir estudiar esta carrera.

Créditos: Freepik

“Conocí a Caleb González, lo conocí en la prepa, nos presentaron con una amiga que tenemos en común. Y desde el momento que lo conocí, fue a las personas que sabía que iba a ser mi amigo, porque la conversación fluyó muy rápido y además teníamos los mismos gustos en común. Todos los planes que teníamos los hacíamos juntos, las fiestas, todo. Y llegó un punto en el que intentamos ser pareja, pero nos dimos cuenta como a los seis meses de que no estaba funcionando y que preferíamos ser amigos.”

Caleb me inspiró para estudiar comunicación

Después de su paso por el nivel medio superior, Néstor estaba confundido sobre el camino que quería seguir, sin embargo, Caleb tenía un plan, el cual “haría lo que sea por conseguirlo”, su meta era estudiar Comunicación y cuando conocieron la UAM-X por un viaje escolar, quedó encantado con la escuela.

Ambos fueron estudiantes de la UAM. Xochimilco

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Néstor intentó estudiar derecho, sin embargo, no fue lo que esperaba, por lo que decidió darse un descanso, mientras Caleb ya estaba en la UAM y con frecuencia le contaba a su amigo todo lo que estaba viviendo en esta nueva etapa, con sus nuevos amigos y en una nueva y más grande ciudad.

Una vez que Néstor logró llegar a la UAM, estaba emocionado por iniciar esta nueva etapa con su amigo, pero recuerda que una noche del primer trimestre de la universidad, por alguna razón, no pudo conciliar el sueño una noche entera, aunque esto no sea algo que acostumbre.

“De repente me empezaron a llegar mensajes en un grupo de amigos que tenía con mis amigos de la prepa. En este grupo alguien publicó que Caleb había fallecido y que su mamá necesitaba ayuda de alguien que estuviera en la ciudad y pudiera resolver cosas de él, porque sucedió aquí en la ciudad. Yo al principio cuando leí ese mensaje, fue como un golpe muy de la nada, o sea, en verdad pasaron horas en que no pude como que mi cerebro no estaba preparado. Quería hablarlo con alguien y desahogarme y preguntar que si era verdad o si estaba siendo una mentira o un malentendido, pero no podía, no tenía el valor de escribirle a alguien porque creía que si lo preguntaba y me decían que sí, ya iba a ser una realidad."

La noche del suicidio de Caleb

Néstor recuerda que Caleb tenía problemas de salud mental como depresión y ansiedad razón por las que estaba medicado: “No siempre hay señales y yo creo que con Caleb, ahora que lo veo en retrospectiva, si hubo definitivamente señales.”

“En el momento en el que me dijeron que se suicidó, fue como otro golpe, además del saber que lo perdí, saber que lo perdí de esa manera. Porque me hizo sentir mucha culpa, y fueron como una sensación rara, porque tuve que lidiar con el sentimiento de que yo cuando estaba pensando en la universidad y los planes que tenía, sabiendo que él estaba ahí.”

Créditos: Freepik

Néstor deseaba volver a intentar tener una relación afectiva con Caleb y después de lo ocurrido, sintió gran culpa por no todos los momentos que pudieron estar juntos y el priorizo otras actividades como la escuela, además considera que desde entonces no ha podido volver a tener una pareja.

“Hubo muchos momentos en los que yo pude haber convivido con él más y no lo hice porque quería cómo convivir con los amigos que estaba conociendo, y me estaba culpando de todo, de no haber querido salir esa vez por comida o salir después de clases.”

Caleb se suicidio la noche del 14 de junio de 2018 y no dejo ninguna carta, un video o algo que pudiera explicar el porque de su decisión, dejando a Néstor y todas las personas que le rodeaban llenos de dudas que jamas podrían responder porque las respuestas se las llevó esa noche, al igual que los problemas que le atormentaron y a los que no encontró ninguna solución.

Las señales del suicidio

Para Néstor esto ha sido uno de los momentos más complicados que le tocó vivir y con frecuencia lo revive a través de su memoria y el legado digital que Caleb dejó, como sus conversaciones, en las cuales ahora puede identificar momentos clave en los que pedía ayuda, como cuando compartió una mano muy lastimada por golpear la pared al no poder expresar sus emociones.

Créditos: Conasama

“No supe qué decirle, y solo le dije como de, ¿estás bien? Y me dijo que sí, que había ido a la enfermería y que todo estaba bien, me dijo que estaba como estresado con la escuela y que tenía problemas con sus amigos y cosas así. La verdad, no sentí que fuera honesto con lo que en verdad estaba pasando, pero para mí fue como de ok, suficiente.”

Además, dentro de las mismas conversaciones Néstor puede identificar actitudes que hoy reconoce como señales, pero en ese momento, fueron actos sin importancia ante sus ojos, al desconocer el tema.

“No había como una constancia en compartir algo o en publicar algo o en enviar mensajes o estar activo en los grupos en los que teníamos en común, había periodos en los que yo creo que desapareció, conversaciones que tuve con él en las que me expresaba que sentía que era demasiado con lo que estaba cargando y eran temas familiares, personales, económicos. Era un sinfín de cosas que yo creo que a tan temprana edad no puedes procesar.”

Después de esta haber vivido esta situación, Nestor confiesa que le cambió la vida, ya que ahora toma más enserio la salud mental de las personas que le rodena: “la verdad, como amigo, sí fue una lección muy grande porque yo creo que ahora soy muchísimo más vigilante en cuanto noto algo en un amigo”

¿Qué hacer si una persona en mi círculo tiene pensamientos suicidas?

El psicólogo clínico Armando Hernández del Hospital Materno Infantil Inguarán, explica que sentir culpa es un sentimiento general al perder a un amigo, familiar y ser cercano a nosotros cuando se trata de suicidio; sin embargo, esto dependerá de la estructura de cada individuo. El sentimiento de culpa viene de pensar que se pudo haber evitado.

El suicidio es complejo, y no todos cometen el acto por las mismas razones, hay personas que dan señales y algunas que simplemente lo hacen, de acuerdo a la experiencia de Hernández, en ocasiones asegura que las señales pueden pasar incluso desapercibidas para el individuo, simplemente habrá días en que sienta que no puede más con lo que pasa a su alrededor, sin embargo hay algunas señales que pueden ser generalizadas:

Busca ayuda, no estas solo

Créditos: Freepik

Habla mucho de muerte, vacío o dolor emocional y/o físico

Alejarse de placeres habituales

Cambios notables y persistentes

Consumo de sustancias y drogas en exceso

El psicólogo Armando Hernández recomienda, en primer lugar, hacerle saber a esa persona que no esta sola y ayudarle a buscar sus redes de apoyo, que pueden ser familiares o amigos, además de otorgar canales de comunicación y confianza. Para dar el siguiente paso: buscar asistencia profesional. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida al 800 911 2000.

El suicidio en México

De acuerdo con los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2023 se registraron ocho mil 837 suicidios, lo que representa el 1.1 por ciento de muertes totales registradas el año pasado. Los estados más afectados fueron: Chihuahua, Yucatán, Campeche y Aguascalientes.

En la última década los suicidios se incrementaron los suicidios de 4.9 en 2013 a 6.8 en 2023 por cada mil habitantes, siendo los hombres jóvenes los menores de 19 años de edad. Las razones del suicidio son multifactoriales y hay causas emocionales, sociales, psiquiátricas entre otras.

Del total de personas que fallecieron por suicidio, el 81.1 por ciento corresponde a hombre, mientras que el 18.9 restante es de mujeres, y el mayor rango de edad en el que ocurrió fue en jóvenes de 15 a 19 años, sin embargo, también hay registros en menores de 10 a 14 años de edad.

