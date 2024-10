Nadie tiene permiso para vender en el Libramiento de Tepic: ambulantes deberán retirarse antes del lunes

Este pasado miércoles 2 de octubre inició el operativo que encabeza la Secretaría de Movilidad en Nayarit para exhortar a comerciantes ambulantes y semifijos que se colocan a las orillas del Libramiento de Tepic, el objetivo es prevenir accidentes, sumado a que no hay autoridad que haya otorgado algún tipo de permiso para su establecimiento en la zona, explicó Sistiel Buhaya Lora titular de esta dependencia en la entidad.

Dentro de los mayores riesgos que han detectado las autoridades se encuentra la falta de visibilidad que ocasionan los puestos, los cuales son colocados muy cerca de la pista. Las autoridades piden a los comerciantes evitar colocarse en el tramo que se encuentra a un costado del eje central.

Recorrerlos tampoco es opción, ya que si quieren trasladarse más adelante o atrás de donde ponen sus mercancías, estarían bloqueando terrenos que tienen propietarios, indicó la funcionaria en entrevista para El Heraldo Radio Tepic.

El gobierno local busca mantener seguras a las personas que trabajan en ese punto. FOTO: Adonaí Durán.

Los comerciantes arriesgan su vida y la de los demás

“Hay personas que están vendiendo, frutas o comida y lo están poniendo casi pegado al arroyo vehicular. No sabemos quién otorgó estos permisos, no son permisos regulares ya que están obstruyendo la vía y puede ocasionar un accidente", dijo.

La fecha límite para el retiro de estos enseres es el día lunes 7 de octubre, en el cual ya no deberá haber nadie establecido a un costado del arroyo vehicular, la idea es su reubicación por la inseguridad que representa para ellos y transportistas.

“Son ochos los establecimientos ubicados, más los de la otra semana que ya habías señalado, pero me refiero a que son muy grandes, son dobles carpas, traen hasta un tráiler que se pone adelante. Estacionado".

Recientemente hubo obras para renovar este punto de la ciudad. FOTO: Archivo.

Ninguno tiene permiso para vender, podrían ser desalojados

La secretaria indicó que ha charlado con la encargada del municipio para saber si ella había dotado a estos comerciantes de algún permiso, pero que esta dio a conocer que no se ha dado autorización para que nadie coloque enseres, mercancía, ni infraestructura de ningún tipo a un costado del arroyo vehicular.

Dijo que, si no atienen el exhorto, entonces la autoridad competente hará lo correspondiente para retirarlos, pero espera que no se llegue a esas instancias. Dejó en claro que la Secretaría de Movilidad no da permisos; tampoco lo hacen la Fiscalía General del Estado, ni la Policía Estatal.

Debido a esto, los comerciantes no pueden sustentar su presencia en la zona con la excusa de tener una autorización que recibieron de alguna de esas autoridades.

Finalmente, dijo que si ha habido registro de al menos tres accidentes, que indirectamente tuvieron que ver los comerciantes, sobre todo para esquivarlos o que se perdió la visibilidad por su presencia en esa zona.

