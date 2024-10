Bahía de Banderas rompe la barrera con el gobierno estatal y se une al mando único de la policía

El gobernador del estado Miguel Ángel Navarro Quintero solicitó la incorporación del mando único en el municipio de Bahía de Banderas. El alcalde Héctor Santana, aceptó dicha petición, por lo que para el 2025 la policía municipal de este municipio portará el logotipo de la policía estatal.

Lo anterior quedó de manifiesto en la conferencia de prensa que ofreció el mandatario nayarita, en la Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas, donde en reiteradas ocasiones “invitó” al primer edil del municipio, que le permitiera hacerse cargo de la policía municipal.

“He propuesto y le hago públicamente la invitación, que ya lo aceptó, al presidente Héctor Santana con el fin de que me permita el mando único en Bahía de Banderas, por favor, y también le pediría al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Manasés Langarica no permitiera que los elementos de seguridad hicieran viejos huesos en los municipios, porque los elementos de seguridad municipal pertenecen generalmente a las comunidades donde están ellos, trabajando, y los grupos delincuenciales los tienen muy precisos a ellos y a sus familias, esto los hace vulnerables y debilita la fracción que ellos llevan a cabo, por eso yo le pido al presidente Santana que me permita esto tenemos que reforzar”, expresó el mandatario estatal.

Los elementos trabajarán en conjunto con otras organizaciones federales y locales. FOTO: Gob. Nayarit

Buscan la coordinación con Omar García Harfuch en Nayarit

Al ser cuestionado sobre las ventajas y objetivos del Mando Único, afirmó que el gobierno del estado, “se echa toda la responsabilidad de la seguridad pública”, y que sólo de esta manera no se expondrán a los policías municipales.

También solicitó en ese momento al encargado de la Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad, que se incluya en el presupuesto 2025, se incremente el número de elementos de seguridad estatal para Bahía de Banderas, con personas comprometidas que realmente honren su función de proteger a la ciudadanía.

Asimismo solicitó se hagan los trámites correspondientes con el apoyo del Secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y la SEDENA, para que el armamento de la policía en Bahía de Banderas cuente con las licencias correspondientes.

Se encargarán de las labores de vigilancia en el municipio. FOTO: Gob. Nayarit

Dando respuesta a los habitantes de Bahía de Banderas, el doctor Navarro aseguró que se desplegará un dispositivo de seguridad en zonas de mayor riesgo como lo son Valle Dorado y San Vicente.

“Yo les pediría que pudiéramos hacer un dispositivo muy particular, mucho muy particular, empezando en Valle Dorado y le pediría que luego fuéramos a San Vicente, que es donde también se está presentando mucho los aspectos delictivos, hemos tratado al máximo de tener al estado muy vigilado, custodiado”, puntualizó el gobernador de Nayarit.

En 2025, la Policía Estatal tendrá un aumento de elementos

Con esto, el gobierno estatal busca establecer un mejor nivel de seguridad. FOTO: Gob. Nayarit

Se presentó por parte del Fiscal Petronilo Díaz Ponce Medrano la incidencia delictiva, evidenciando que Tepic, Compostela y Bahía de Banderas son los municipios con focos rojos, a lo que el doctor Navarro afirmó que Nayarit se encuentra en el lugar más peligroso del mundo, por un lado, un estado complicado (Jalisco) y por el norte, hay problemas (Sinaloa), informando que nuestro estado se encuentra en el tercer lugar de percepción de seguridad y tercer lugar de delitos de alto impacto.

