Ya llegó el primer puente de noviembre de la SEP: estados que no tienen clases este viernes

Ya llegó el primer puente del mes de noviembre y aunque no se trata de una fecha oficial, varios alumnos de educación básica, es decir de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases este 1 de noviembre, pues varias dependencias estatales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) han decidido suspender actividades para que los alumnos puedan sumarse al festejo del tradicional Día de Muertos.

El 1 y 2 de noviembre no vienen marcados en el calendario oficial de puentes de la SEP de este 2024, pues aunque son días muy importantes para las tradiciones mexicanas no se consideran festivos oficiales, por lo que no hay suspensión generaliza de clases, no obstante en algunos estados sí se suspenden las clases.

¿Qué estados no tendrán clases el 1 de noviembre?

Yucatán

Aunque de manera oficial la SEP no anunció suspensión de clases la Secretaría de Educación del estado de Yucatán decidió suspender actividades este viernes 1 de noviembre “con el objetivo de que se sigan fomentando nuestras tradiciones, la Segey informa que el próximo viernes 1 de noviembre serán suspendidas todas las actividades en las escuelas de todos los niveles educativos del territorio estatal”, detalló.

De este modo los estudiantes de educación básica no tendrán actividades docentes el viernes y retomarán clases el lunes 4 de noviembre para poder disfrutar de estas actividades de Día de Muertos, que son toda una tradición para las familias mexicanas.

Quintana Roo

El estado de Quintana Roo se suma a la lista de entidades que suspenden actividades este viernes, autoridades estatales confirmaron que no tendrán clases los alumnos de educación básica. Esta suspensión aplica para estudiantes de escuelas públicas y privadas.

San Luis Potosí el estado que tiene un puente de 5 días

Los estudiantes de San Luis Potosí no tienen clases desde el miércoles y regresarán a los salones de clases el lunes 4 de noviembre, por lo que disfrutan de 5 días de descanso con la finalidad de que puedan vivir la tradición de Día de Muertos en familia, informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.