Julia Álvarez Icaza: CDMX rompe récord en producción de flor de cempasúchil 

Julia Álvarez Icaza, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, destacó que la capital rompió récord en producción de flor de cempasúchil con 5.6 millones de plantas, subrayó que más de la mitad del territorio de la ciudad es suelo de conservación y eso permitió alcanzar esta cifra.

En entrevista para el programa de “Las Noticias con Javier Alatorre”, de Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, Julia Álvarez Icaza señaló que este récord se logró gracias a una política pública muy intensa de la administración anterior del Gobierno de la Ciudad de México para invertir en el suelo de conservación.

Mujeres y hombres desde muy temprana hora se encuentran trabajando en el corte de flor de cempasúchil. Créditos: Cuartoscuro

Esto implica apoyar a la producción de la floricultura en las alcaldías. Eso ha traído como resultado que tengamos una producción muy importante”, explicó Julia Álvarez Icaza.

Indicó que 9 alcandías de las 16 alcaldías de la Ciudad de México: Milpa Alta, Tláhuac, Cuajimalpa, Xochimilco, Tlalpan, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras se encuentran en esta categoría de tener suelo de conservación.

La secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México indicó que esto dio como resultado que la capital haya tenido una producción muy importante de flor de cempasúchil, en medio de una fuerte polémica por su importación desde China ante la creciente demanda que se ha tenido en estos últimos años.

Señaló que la flor de cempasúchil china está es más "pomposa" y no tiene no tiene olor, a pesar de las mejoras genéticas en la semilla que ha hecho ese país no han logrado hacer que tenga ese olor que caracteriza a esta planta ornamental mexicana, que para nosotros es una flor sagrada con mucha tradición.

