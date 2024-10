José Lafontaine Hamui: "Cada día hay menos empatía, menos justicia en la impartición de justicia"

José Lafontaine Hamui, abogado, aseguró que la encuesta publicada en El Heraldo de México realizada por QM Estudios de Opinión donde los resultados arrojan que la mayoría de la ciudadanía ve corrupción en diferentes porcentajes en el Poder Judicial es una "percepción bastante pegada a la realidad".

En entrevista Julio Patán en "Nada más por Convivir" de El Heraldo Radio que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group declaró que sin duda no están los más calificados ocupando las plazas, señaló que aunque no se tiene pruebas de cada controversia de actos de corrupción de parte de los juzgadores si hay una notoria incompetencia y hay fallos ridículos visibles.

"Cada día hay menos empatía, hay menos compasión, menos justicia en la impartición de justicia" José Lafontaine Hamui.

Foto: El Heraldo de México

Y añadió "el simple hecho que siga en paro el poder judicial federal y que dejen a todos los mexicanos sin el acceso a un recurso efectivo y sin el acceso a un recurso de amparo, ya habla mucho de ese Poder Judicial que la ciudadanía está juzgando a través de la encuesta.

Al ser cuestionado sobre donde podría presentarse más corrupción e incompetencia dijo "sin temor a equivocarme, en el fuero local entre más jerarquía tenga un juez aparentemente tiene mayor conocimiento tiene mayor forma de expresar la justicia".

"Si nos vamos a los estados, la incompetencia, la flojera, la ley del mínimo esfuerzo es lo que rige el actuar judicial", acusó José Lafontaine Hamui.

Comentó que se habla mucho de la reforma Judicial pero aclaró que simplemente se está reformando la manera de elegir a los jueces, "no se está reformando el Poder Judicial, no se está reformando la forma de impartición de justicia, no se están reformando los controles de inconstitucionalidad".

Sigue leyendo:

Senado recibe 8 renuncias de los ministros y ministras de la SCJN

Omar García Harfuch: "El Gabinete de Seguridad está trabajando, hay resultados”