"EU no ha respondido sobre el caso de "El Mayo", reitera FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que el gobierno de Estados Unidos no ha enviado la información que le solicitó sobre el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.

“La Fiscalía General de la República continuará en espera de dicha información, la cual le fue solicitada al Gobierno de los Estados Unidos de América, desde el mes de agosto pasado”, informó la FGR.

Detalló que desde hace más de 10 semanas, de forma directa, a través de la Interpol y por asistencia jurídica internacional, pidió a las autoridades norteamericanas información respecto a toda la documentación vinculada con el arribo a un aeropuerto fronterizo norteamericano de la aeronave Beechcraft 200, con matrícula clonada, en la que viajaban: el piloto no identificado, así como “El Mayo” y Joaquín Guzmán López.

“Y cuya documentación migratoria, aduanal y aeronáutica de todos ellos no se ha aportado por parte de las autoridades norteamericanas, así como tampoco se ha establecido la información total sobre la clonación de la aeronave…

“Igualmente, no se ha obtenido el nombre del piloto que tripulaba la aeronave; y la documentación completa que debió acreditar su identificación, así como su calificación como piloto autorizado; todo lo cual debe obrar en la documentación oficial referente a su arribo a tal aeropuerto norteamericano”, destacó la Fiscalía.

Ken Salazar refuerza la comunicación con FGR tras detención de "El Mayo" Zambada

Ayer, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que su gobierno sí ha estado en comunicación con la FGR.

En conferencia de prensa en la nueva sede de la Embajada de los Estados Unidos en México, Ken Salazar aseguró que se ha entregado la información con que se cuenta y realizó una cronología de las comunicaciones de las agencias de los Estados Unidos con la SRE y la FGR.

“Las investigaciones tienen que seguir y van siguiendo, pero ahí estamos en esa comunicación con el gobierno de México. A mí me sorprende tanto que no se puede decir ‘victoria del pueblo de México’, ‘victoria de Estados Unidos, resultado del trabajo que hemos llevado así como los resultados por los últimos tres años’, es lo que les puedo decir, no lo puedo decir más francamente”, afirmó.

Seguir leyendo:

Claudia Sheinbaum responde a Ken Salazar sobre detención del "Mayo": "el fin no justifica los medios"

Congreso de CDMX aprueba licencia de conducir permanente