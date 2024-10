Alejandro Gertz Manero califica detención de Ismael “El Mayo” Zambada como “secuestro”

El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, calificó la detención de Ismael “El Mayo” Zambada como un secuestro y pidió a Estados Unidos un informe sobre por qué el piloto del avión con placas clonadas no fue detenido.

“El delito se cometió en México, fue un secuestro y hay una serie de investigaciones sobre los homicidios que se cometieron, ¿qué es lo que necesitamos que nos informe el gobierno de los Estados Unidos? Nos ha informado una parte pero falta otra que es fundamental, esa persona que fue secuestrada en Culiacán llegó por avión a una ciudad fronteriza de los Estados Unidos, la entrada de cualquier avión y de cualquier persona, está reglamentada de acuerdo con la ley norteamericana y se tiene que identificar el vehículo que en este caso es el avión que traía sus matriculas clonadas, también se tiene que identificar el piloto porque ningún avión puede aterrizar en EU, si no tiene una serie de requisitos, esos requisitos son obligatorios para todos y eso es lo que les estamos pidiendo”, dijo el titular de la Fiscalía General de la República durante la conferencia Mañanera del Pueblo.

A pregunta expresa por los medios de comunicación, el funcionario declaró que la FGR sigue pidiendo al gobierno de Estados Unidos que proporcione la información del avión clonado donde fue trasladado el narcotraficante, así como que den el porqué no ha sido detenido el piloto.

“Les estamos pidiendo (a EU) que nos digan, por qué llegó en un avión clonado porque fue clonado en los Estados Unidos y, segundo, por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones y por qué no hay un protocolo que nos diga cómo entró y que nos den todos esos datos que son útiles, pero no son fundamentales, el secuestro está probado y nosotros tenemos toda la información y se ha hecho pública y ellos tienen la obligación de darnos esa información”, enfatizó.

¿El gobernador de Sinaloa está en investigación?

Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. Foto: Antonio Nava

Frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, indicó que pese a que no les están proporcionando la información solicitada, esta se estará dando a conocer en las audiencias, pues “ahora sabemos lo que está pasando con el que hizo el secuestro, con su hermano y con las facilidades de orden procesal que están teniendo en los Estados Unidos y que son públicas, se está armando ese expediente…”, comentó.

Al ser cuestionado sobre si el gobernador del estado de Sinaloa sigue en investigación, Gertz Manero dijo “La Fiscalía tiene que ser muy concreta cuando tiene datos de prueba. Conforme hemos tenido datos de prueba, en razón de los funcionarios de la Fiscalía Estatal, que estaban interviniendo en una acción que se llevó a cabo en una gasolinera, ¿ustedes se acuerdan de eso?, que evidentemente está demostrado, se hizo público. Nosotros no vamos a hacer imputaciones mientras no tengamos las pruebas suficientes. Cuando las tengamos, las vamos a hacer como nosotros venimos haciendo, pero no podemos hacerlo antes porque nuestra propia tarea no funciona”.

