Renuncia de ocho ministros a la SCJN es para llevarse un montón de dinero, afirma Sheinbaum

La renuncia de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se debe a que buscan llevarse sus haberes de retiro, es decir “un montón de dinero”.

En la mañanera del Pueblo, se le cuestionó a la Presidenta de la República sobre la renuncia que presentarán hoy ocho ministros de la Corte, como lo adelantó ayer El Heraldo de México, para declinar su participación en la elección del próximo año.

Jueces se irán de la Corte con los haberes de retiro

“Entonces por qué presentan su renuncia, esa parte no la quitan de la Constitución, que es que si presentan su renuncia se van a ir con todos los haberes de retiro, si no presentan ahora su renuncia, entonces no tendrían los haberes de retiro, que son todo lo que se llevan los ministros y ministros cuando renuncian a la Corte, que es un montón de dinero”, respondió.

Sheinbaum Pardo reiteró que los ocho ministros presentan su renuncia porque dicen que la reforma indica que si presentan ahora su renuncia se llevan los haberes de retiro.

Asimismo, la titular del Ejecutivo federal aseguró que es inconstitucional e incorrecta la propuesta del ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, para acotar la reforma al Poder Judicial.

Incluso criticó que ese proyecto sí contempla que no se elijan a jueces y magistrados, pero deja intacto que los ministros de la Corte puedan renunciar para que se lleven sus haberes de retiro.

“Entonces su propuesta, cuál es, que se elijan a los ministros y ministras legislando sobre la reforma constitucional y presentar su renuncia para llevarse sus haberes retiro, ese es el marco en el que se están llevando a cabo las renuncias de ministros y ministros”, dijo.

Sostuvo que las y los ministros de la Corte saben que lo que están haciendo es inconstitucional, toda vez que son doctores en derecho y no tienen las atribuciones como corte de legislar ni echar para atrás una reforma constitucional que siguió todos los procesos, tal cual establece la Constitución.

También pidió esperar la votación de los ministros sobre este proyecto presentado ayer por el ministro González Alcántara, que a grandes rasgos pide que no se realicen las elecciones de jueces y magistrados en los estados, pero que sí se renueve la Corte a través del voto popular en urna el primero de junio de 2025.

Sigue leyendo:

SSC detiene a 27 personas en Xochimilco, como resultado del reforzamiento de la seguridad en esa alcaldía