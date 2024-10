Chamanes y brujas falsos de Facebook estafan en Nayarit: su única magia es desaparecer tu dinero

Presuntos chamanes, brujos y hechiceras hacen creer a la gente que los ayudarán a recuperar a un ser amado, hacerle daño a alguien que odian o inclusive atraer toda clase de riquezas; sin embargo, la única magia que hacen es desaparecer el dinero de sus víctimas y en algunos casos hasta hacerlas víctimas de otros delitos. Esta práctica fue detectada por la Policía Cibernética de Nayarit. Ricardo Hernández, agente de la corporación, contó a Shío López los pormenores de estas prácticas.

Se ofertan en redes sociales, ya sea por anuncios de Market Place o en cuentas de Facebook. En sus publicaciones presumen ser expertos en el ocultismo y tener resultados comprobables. De esta forma enganchan a la gente. Suelen pedir pasar a otro medio de contacto. En algunos casos es por medio de una video llamada o un mensaje de texto.

En estas comunicaciones endulzan el oído de sus clientes, haciéndoles creer que obtendrán ayuda, lograrán sus objetivos o alguien pagará una afrenta pasada; no obstante, esta acción solo tiene la intención de engañarlos y también es una forma de extraerles información que puede ocasionarles perjuicios que no se habían imaginado.

Los criminales digitales usan estas plataformas para engañar a las personas. FOTO: Archivo.

La gente que no sabe qué hacer en caso de una estafa en Facebook es las que menos alerta está

El fraude más sencillo consiste en prometer realizar algún trabajo mágico para afectar o atraer a alguien, cobrar una suma de adelanto y posteriormente desaparecer sin dejar rastro, En la mayoría de los casos, incluso el estafador se encarga de bloquear al cliente para que no pueda hacer ningún tipo de reclamación.

Estas personas suelen usar perfiles falsos, imágenes que no corresponden con su apariencia real e incluso desechan los chips con los números con los cuales estafaron a sus víctimas. Para que se impida seguir sus pasos y poder lucrar con la siguiente persona que les crea.

En Nayarit, revela el agente, esta estafa comenzó a ser reconocida entre enero y marzo de 2024. En ese entonces fue cuando se recibieron algunas denuncias que parecían casos aislados. En todas ellas se mencionaba que se había prometido un trabajo ritual a través de alguna cuenta de Facebook y este no se había llevado a cabo.

Otros más decían que los resultados no habían sido satisfactorios. La situación impedía actuar a las autoridades, debido a que no hay forma de comprobar que no se llevó a cabo este tipo de servicio y a esto se suma la información falsa que brindan los agresores.

Ricardo Martínez habló de las formas de operar de estos ciberdelincuentes. FOTO: Chary Cambero

Los brujos estafadores de Facebook lucran con miles de pesos

Como si se tratara de un un spa, los clientes pueden elegir entre paquetes de servicios que ofrecen estas personas. Todos estos suben de precio dependiendo de la complejidad que tiene el producto señalado. No es lo mismo hacer un amarre que ocasionar la ruina de alguien; no será el mismo precio el generar la suerte para ganar la lotería que hacer una limpia sencilla.

Algunos de estos trabajos, asegura Hernández, pueden ir de los mil 500 a los tres mil pesos. Los casos se complicaron, debido a que no eran tan constantes y los estafadores no solían realizar sus ataques inmediatamente después de actuar en contra de alguien. La situación pareció normalizarse, pero la falta de consecuencias hizo que estos hampones volvieran a atacar.

En algunos casos, los estafadores le piden a sus víctimas que les depositen lo que ellos consideren que cuesta su trabajo. De esta manera, es el mismo afectado quien deposita la cantidad a una cuenta.

El problema al que la autoridad se enfrenta ahora es más complejo, debido a que este delito dejó de ser una simple estafa para convertirse en algo más peligroso. Desde hace unos meses, la Policía Cibernética se enfrenta a la extorsión por parte de estos chamanes y brujas.

Algunas personas aseguran tener poderes para engañar a los demás y lucrar con su credulidad. FOTO: Archivo.

Ser estafado en Facebook Marketplace por no saber cómo evitar dar información sensible

Como suele ocurrir con los ciberdelitos, los estafadores hallan cada vez más formas para engañar a sus víctimas. En estos casos, después de pedir el depósito por adelantado del dinero que se paga por los servicios, el agresor pedía más información sobre la persona sobre la cual se estaría haciendo el trabajo.

Una vez conocidos los números de teléfono, los nombres, las direcciones y toda clase de datos, los supuestos brujos amenazan a sus clientes. A cambio de no contarle a los terceros que se compró un ritual para hacerlos enamorarse, desapegarse o hacerles daño.

"Si no quieres que le diga a esta persona lo que vas a hacerle ahora, deposita también de un dinero extra ahora págame el dinero extra".

De esta manera, los criminales pueden tienden a seguir pidiendo sumas cada vez más grandes o constantes, a fin de no revelar los secretos del afectado, lo cual puede llegar hasta los miles de pesos.

¿Cómo saber si una notificación de Facebook es falsa?

De acuerdo con el especialista, uno de los mayores problemas para darle seguimiento a este tema es que aunque hay un contacto directo con Meta, empresa dueña de Facebook, los delincuentes suelen operar y terminar las estafas directamente desde otras plataformas como Skype, WhatsApp o inclusive llamadas telefónicas directas. En todas estas la constante es la imposibilidad que hay para guardar el contenido de las conversaciones.

Esto ata las manos de las autoridades, ya que aunque se logré desactivar la cuenta de Facebook, es complicado comprobar que se llevó a cabo esta nueva estafa, debido a que esta acción no se llevó a cabo dentro de la plataforma, lo cual tiende a terminar en impunidad.

"Se aprovecharon de ese incluso vacío legal que tenía Facebook para poder decir es que no está haciendo nada a través de conmigo es con alguien más".

De acuerdo con el experto, es complicado saber la forma en la que se puede saber si la información vertida en estos espacios es falsa. No obstante, se puede revisar la calificaci??n de vendedor de estas personas; también se puede buscar el nombre de estos perfiles para ver si están ligados a denuncias.

Además de esto, la mayor precaución para evitar una estafa de este tipo es no brindar información personal, mantenerse anónimo o en su defecto no buscar realizar trabajos mágicos contratando a brujos o chamanes a través de estas plataformas.

El experto pidió denunciar estos actos. FOTO: Chary Cambero

La gente tiene miedo: ¿cómo y dónde denunciar una estafa y fraudes por Facebook?

El especialista aseguró que aunque la gente pida a la Policía Cibernética realizar un seguimiento de las personas que incurren en estos delitos, la situación es complicada, ya que no se puede hacer nada si no hay una denuncia directa.

La situación empeora porque muchos no quieren realizar la acusación formal, ya que sienten pena de haber caído en los engaños de los estafadores. En algunos casos, incluso, desestiman cualquier acción por temor a represalias o al qué dirán.

"Desgraciadamente es una situación bien complicada también para nosotros en la parte legal, entonces apenas por ahí estamos viendo cómo podemos hacerle si hemos hemos dado baja dos páginas nada más, pero fue a través de bombardeos de reportes para que lo dieran de baja",

Para denunciar haber sido víctima de estas estafas, la Policía Cibernética de Nayarit cuenta con los siguientes mecanismos de atención: el teléfono: 311 342 6703, así como el correo electrónico: pcibernetica@nayarit.gob.mx

