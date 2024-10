Alfonso Obregón, voz de Shrek, denuncia extorsiones y amenazas tras recuperar su libertad: “procederé legalmente”

Durante las últimas horas el nombre Alfonso Obregón volvió a ser tendencia en las principales plataformas digitales y esto se debe a que el reconocido actor de doblaje que le dio voz al icónico personaje de Shrek informó que emprenderá acciones legales debido a que ha sido víctima de extorsiones y amenazas, las cuales, ocurrieron en los días posteriores a su absolución de la denuncia de abuso sexual que pesaba en su contra.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Alfonso Obregón emitió un comunicado, el cual, tuvo como principal objetivo acabar con las especulaciones en torno a la veracidad de su absolución y para ello difundió una fotografía del acta emitida por el Poder Judicial de la Ciudad de México donde se le otorga una sentencia absolutoria en la denuncia por abuso sexual agravado que pesaba en su contra.

Alfonso Obregón es uno de los actores de doblaje más reconocidos del medio artístico. Foto: IG: obregoninclan

Cabe señalar que, el actor de doblaje que le da vida al personaje de Shrek, señaló que el hecho de que se pusiera en tela de juicio la veracidad de su condena absolutoria se originó a raíz de un video de TikTok realizado y difundido por Katy Zavala, su colega y exalumna, quien fue la encargada de denunciarlo, además, señaló que la joven estuvo presente en la audiencia donde le otorgaron su libertad y manifestó estar de acuerdo con la resolución de las autoridades, por lo que al verse afectado por sus declaraciones, anunció que procederá legalmente.

“Ha llegado el momento de actuar, ya que he sido objeto de extorsiones y amenazas por parte de ella (Katy Zavala) y su progenitor, quien actúa como su representante legal, Estas amenazas indican que no me dejarán en paz hasta que acceda a sus exigencias, las cuales, consisten en que la ayude a posicionarse en el ámbito artístico y que hable con mis ‘contactos’ para conseguirle trabajo (…) procederé legalmente en contra de aquellos que han difundido falsedades, mentiras y calumnias en mi contra” se puede leer en el comunicado del Alfonso Obregón Inclán.

Alfonso Obregón difundió una foto de la resolución absolutoria a su favor para evitar más especulaciones y afectaciones a su reputación. Foto: IG: obregoninclan

Para finalizar, Alfonso Obregón reiteró que el hecho de hacer pública la resolución absolutoria a su favor solo tiene el fin de que se conozca la realidad y veracidad de sus declaraciones y aprovechó para agradecer las muestras de cariño y el apoyo que ha recibido de parte de sus seguidores y de todas aquellas personas que nunca dudaron de su inocencia.

Es importante señalar que, en otras publicaciones realizadas en su perfil oficial de Instagram, Alfonso Obregón ha señalado que después de que haber recuperado su libertad solo pretende retomar su carrera en el ambiente artístico.

