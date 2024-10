Vecinos de la Cuauhtémoc dan golpiza a hombre acusado de abusar a una menor de 14 años

Un nuevo caso de violencia contra las mujeres conmociona a la Ciudad de México ya que este martes 29 de octubre se dio a conocer que un hombre identificado como Tonathiu de 40 años fue golpeado por un grupo de personas tras ser acusado de abusar de una menor de edad en la alcaldía Cuauhtémoc. Hasta el momento el sujeto fue trasladado a un Ministerio Público (MP) para que un juez decida su situación jurídica.

De acuerdo con los primeros reportes la agresión contra la menor ocurrió en la colonia Paulina Navarro, fueron habitantes de dicha demarcación quienes se percataron de lo que estaba sucediendo, cuando entre varias personas comenzaron a golpear y patear al implicado.

A la zona arribaron elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), por lo que las personas terminaron por someter al presunto agresor y entregarlo a las autoridades, quienes trataron de intervenir para que el sujeto no perdiera la vida derivado de las heridas en el rostro y pecho.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) revelaron que en 2022 hubo 59 mil 141 delitos sexuales contra niñas y adolescentes, así como un aumento en la violencia familiar, trata y feminicidios, un problema estructural con México.

El complicado camino de las mujeres y el acceso a la justicia

Antes de hablar de violencia contra las mujeres, la sociológa mexicana Rosario Ramírez Rodríguez en entrevista con El Heraldo de México pide que se haga un hincapié en el contexto y analizar desde dónde se está hablando del tema. No es lo mismo las violencias que viven las mujeres indígenas del sur o norte del país, a las que se viven en la Ciudad de México o Estado de México.

En 2021, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), reveló que si se toma como universo únicamente a las mujeres que experimentaron violencia física y/o sexual en el ámbito de pareja, solo 13.1% presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad, con o sin solicitud de apoyo.

La principal razón para no buscar ayuda fue que se trató de algo sin importancia que no le afectó, porque no sabía cómo y dónde denunciar, o por miedo a las consecuencias y amenazas. Ante este panorama, la especialista hace un llamado a la empatía y el reconocimiento de la realidad, desde qué punto se habla del tema para poder avanzar en una sociedad más igualitaria y libre de violencias.

