VIDEO: Captan MOMENTO EXACTO en que un hombre y su perro se salvan de un deslizamiento

En redes sociales se volvió viral un video que muestra el momento exacto cuando un hombre y su perro se salvan de morir aplastados por una gran cantidad de tierra que corría hacia ellos mientras caminaban tranquilamente en el parque, lo que captó la atención de miles de internautas.

Los hechos se registraron en Bournemouth, Dorset, ubicado en el Reino Unido, y el video se volvió rápidamente viral por lo impresionante que se ve cuando el hombre, que aún no ha sido identificado, corre con su perro para salir de la zona de desastre, la cual afectó algunas cabañas que se encontraban en el lugar.

En el video se puede apreciar como un trozo de tierra, que incluía varios árboles y piedras comenzó a deslizarse de una colina inclinada, cayendo en la playa, lo que afectó varias cabañas que se encontraban ahí, destruyendolas por completo. Sin embargo, al ver el video con detenimiento se ve algo inaudito.

Un hombre sale corriendo, pues parece estar muy cerca de las cabañas, con su amigo, un perro de talla mediana, salvando así la vida de ambos. El video tenía solo como propósito grabar el deslizamiento de la tierra, sin embargo, se captó cómo esta persona logró salvar su vida al correr junto con su mascota.

La tierra se deslizo rápidamente por la colina

Créditos: Instagram/@abd_diario

¿Qué es un deslizamiento de tierra?

Los deslizamientos de tierra son causados por alteraciones en el equilibrio natural de una pendiente, tales como lluvias torrenciales, sequías, terremotos o erupciones volcánicas. En el video no queda claro cuál es la razón porque este trozo de tierra se deslizó por la colina, pero afortunadamente no provoco pérdidas humanas.

Las áreas en riesgo son:

Áreas donde los incendios forestales o los cambios en el terreno hechos por el hombre han destruido la vegetación.

Zonas donde ya han ocurrido deslizamientos de tierra.

Pendientes empinadas y áreas ubicadas en la falda de las laderas o los barrancos.

Laderas que han sido alteradas por la construcción de edificios y caminos.

Canales a lo largo de riachuelos o ríos.

Áreas hacia las que se dirigen las aguas de escorrentía.

