Elecciones del Poder Judicial: 217 juzgadores han declinado a participar en el proceso

Hasta hoy, 217 jueces y magistrados han declinado participar en la elección del Poder Judicial en 2025. Así lo informó el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña (Morena), quien detalló que como órgano auxiliar, la Cámara alta ha recibido oficialmente la declinación para participar en la elección del PJ, 51 jueces, 152 magistrados, además de 17 juzgadores en general. En total, 217 juzgadores del país.

Asimismo, 15 jueces y juezas han determinado no participar porque van a otro cargo; mientras que 16 magistrado van a ir a una postulación diferente. En ese caso, pueden participar, pero no tendrán pase directo a otros cargos distintos. Sin embargo, hasta hoy a las 11:40 horas, el Senado no ha recibido ninguna notificación oficial de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declinar a participar en la elección del Poder Judicial.

El Senado podría no aceptar reuncia de ministros, aclaró Fernández Noroña

FOTO: Especial

“Ministros trasciende que 8 pero no han llegado todavía la solicitud formal”, dijo.

Sostuvo que los ministros de la Corte que declinaron a participar se van con las “alforjas llenas”, toda vez que se retirarán con su salario actual de ministros, prestaciones, automóviles, y otros haberes. Incluso aclaró que el Senado podría no aceptar las renuncias de los ministros de la Suprema Corte, “existe la posibilidad de que se acepten y existe la posibilidad de que no se acepten”. Sostuvo que el Senado como Órgano auxiliar tiene que notificar las renuncias.

Sigue leyendo:

Inauguran primer Congreso Internacional de Salud y Bienestar en el Edomex

Senadora Cynthia López Castro renuncia al PRI por diferencias con "Alito" Moreno

edg