Senadora Cynthia López Castro renuncia al PRI por diferencias con "Alito" Moreno

Cynthia López Castro, senadora del Partido Institucional Revolucionario (PRI), dio a conocer este 29 de octubre que abandonará su partido . Fue durante las primeras horas de este martes que la legisladora reveló que daría un anuncio importante desde las instalaciones de la Cámara de Senadores y posteriormente confirmó que deja el PRI por diferencias con el dirigente del partido Alejandro Moreno.

"Ha decido renunciar al PRI. Decido renunciar al PRI después de 21 años de militancia. Inicié en el PRI cuando tenía 16 años e iba en la preparatoria", dijo la senadora. "Es un partido al que le dedique muchos años de mi vida y creo que ha sido recíproco", sentenció López Castro en su mensaje. La legisladora adelantó que saldrá del partido debido a que ha tenido una serie de diferencias irreconciliables con su actual dirigente, Alejandro Moreno.

¿Cynthia López Castro se sumará a Morena?

"Ese partido se convirtió en un partido donde ya no se escucha, donde ya no hay coincidencias, donde si alguien quiere opinar diferente, donde si alguien quiere votar distinto ya no hay", comentó la senadora al exponer las razones que la llevaron a abandonar el PRI. "No comulgo con ese PRI, yo soy un agente limpia, soy un agente honesta, soy una persona de ideales, de convicciones y no puedo coincidir con el partido en la Ciudad de México”, agregó López Castro en su conferencia de prensa.

En redes sociales ha comenzado a especularse que la senadora pasará a la filas de la bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero en uno de sus últimos mensajes, publicados en redes sociales, la senadora había asegurado que no tenía planes de sumarse a la bancada de Morena: "no me voy a Morena. Mis palabras me definen. He sido congruente como Senadora de oposición. Los 2 millones de capitalinos que me dieron su voto pueden estar tranquilos, tienen quien los defienda y cuentan conmigo". a

¿Quién es Cynthia López Castro?

Cynthia López Castro militó más de 21 años en el PRI. Foto: @cynthialopezc1

Cynthia López Castro es una reconocida legisladora, quien militaba en el Partido Revolucionario Institucional, mismo con el que logró ocupar el cargo de senadora por la Ciudad de México. Es licenciada en Administración Pública por la Universidad del Valle de México (UVM) y doctora en la misma materia por la Universidad Anáhuac. Además, Cuenta con dos maestrías en Comunicación Política y Gobernanza, por la George Washington University, y otra en Estudios Anticorrupción y Compliance (MCCE) por International Anti-Corruption Academy (IACA) en Austria.

A lo largo de su carrera fue diputada federal en los periodos de 2018-2021 y 2021-2024. Además, en 2015 se desempeñó como diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en 2016 del Congreso Constituyente de la CDMX. En su trayectoria se ha destacado por su activa participación en foros internacionales y su firme apoyo a las juventudes.

Con información de Misael Zavala

