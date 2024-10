Un milagro divino impidió muertes en Pro Vida: Arquidiócesis de Guadalajara

El atropellamiento masivo fue un ataque a la fe, pero quedó evidente la mano divina, la Iglesia Católica considera que es un milagro que no hubiera muertes en el atropellamiento masivo a las puertas de Catedral la noche del pasado sábado, porque “el coche quemaba llanta, pero no avanzaba más”. El Frente Nacional de la Familia exige que no se descarte ataque directo, como la causa.

“Si hay una señora y una niña abajo del vehículo y el individuo sigue acelerando y quemando llanta en el pavimento, la camioneta no se movía. ¡Yo considero que ahí está la mano de Dios! Que no haya habido muertos. Es maravilloso que no haya habido muertos, lamentable el accidente y vamos a esperar el avance de las investigaciones de la autoridad de los peritos y expertos en la materia para que nos den luz en esta situación”, dijo el sacerdote Jesús Feregrino, apoderado de la Arquidiócesis de Guadalajara, en entrevista con el Heraldo de México.

Ascendió a 17 el número de lesionados por el atropellamiento masivo, cuatro pacientes continúan bajo vigilancia médica a causa de golpes y fracturas. Una mujer de la tercera edad presentó este lunes dolencias en la rótula del hombro a causa del impacto del vehículo. Entre las pacientes que están hospitalizadas es por fracturas expuestas: una en la cadera y otra en el tobillo.

Presentan fotografías con el trayecto que siguió el vehículo

Ascendió a 17 el número de lesionados por el atropellamiento masivo, cuatro pacientes continúan bajo vigilancia médica a causa de golpes y fracturas. FOTO: Especial

El Frente Nacional por la Familia (FNF) exige a las autoridades jaliscienses que no se descarte como línea de investigación un atentado directo contra el movimiento a favor de la mujer y la vida. Que no se queden sólo con la versión del robo de vehículo, consumo de estupefacientes y atropellamiento al momento de huir.

“Pedimos que se analice a detalle porque hay elementos que nos permiten tener pruebas de que es dudoso que haya sido una ruta de huida y que haya habido una persecución como tal. Hay un robo (de vehículo) y tenemos por qué sucedió así, por qué llegó el coche hasta aquí (zona peatonal frente a Catedral). Exigimos justicia, que se hagan cargo de las víctimas y de sus gastos, y que se haga un plan de seguridad”, apuntó Jaime Cedillo Bolívar, coordinador de Cabildeo del FNF.

Presentaron fotografías con el trayecto que siguió el vehículo que era conducido por un sujeto bajo los influjos de las drogas, sostienen que estuvo en zona peatonal entre 5 a 7 minutos, sin que lo detuviera ninguna autoridad. Se exige también que este caso obligue a la implementación de un protocolo de seguridad en el primer cuadro tapatío.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió por oficio un acta de investigación y se analizan omisiones por parte de la autoridad para garantizar la seguridad de quienes estaban en el primer cuatro citadino, apuntó su presidenta Luz del Carmen Godínez.

