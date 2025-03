Cazzu - Con otra: LETRA y significado de la nueva canción de la trapera argentina

Cazzu estrenó su nueva canción a través de las redes sociales, en los servicios de streaming y con todo y videoclip a través de YouTube. La cantante dio a conocer desde el 18 de marzo su siguiente sencillo "Con otra", después de que volviera a la música con el éxito "Dolce".

Esta es una canción mucho más personal. Todos los fanáticos y fanáticas de la Nena de Argentina estaban pidiendo a gritos que hiciera un tema dedicado a su expareja, Christian Nodal, pero también con su respectiva embarradita a la cantante mexicana Ángela Aguilar, luego de rumores de un supuesto triángulo amoroso.

Hasta el momento ninguno de los tres había entrado en polémicas a través de sus canciones, incluso Nodal, quien ha sido el más activo dentro de la industria, tocó el tema durante sus lanzamientos. Cazzu fue la responsable de sorprender a la fanaticada con una de las mejores canciones de lo va del año.

La cantante reveló con bombo y platillo su nuevo tema. Crédito: IG / Cazzu

¿Qué significa la canción "Con otra" de Cazzu?

Estamos ante una cumbia villera que trata temas duros para una persona que fue traicionada durante su relación con algún hombre. Los versos indican que otra mujer se lo quitó a través de una infidelidad, y finalmente decidieron quedarse juntos, haciendo a un lado a la mujer tras el micrófono.

Pero aquí no queda la cosa, pues ahora es la mujer traicionada quien le dedica algunas palabras a la nueva mujer de su expareja, advirtiéndole que tarde o temprano caerá en la misma trampa, es decir, podría ser engañada y abandonada cuando todo parezca ir viento en popa con el amor que se tienen.

Esta es la letra de "Con otra":

La que nada debe nada teme

Robado se va lo que robado viene

Tu papá y mamá debieron enseñártelo

Te enloqueces cuando él habla conmigo

él me extraña y yo ni siquiera lo miro

niña no tengo intenciones de quitártelo

Pero fuiste mala y todo se paga

No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal,

pero el te va a engañar con otra,

será con otra y recordaras

De cómo tu te reías el día en que estuve en tu lugar

Y no lo dudo, te lo aseguro]



Y no lo dudo, te lo aseguro

Te va a engañar.

La inseguridad lo vuelve loco,

no fuiste tu el problema y yo tampoco

El amor que esperas no va a dártelo,

yo jamás te haría lo que me hiciste,

y con todo y eso que dijiste

Aun así pudiera perdonártelo,

pero fuiste mala y todo se paga.

No soy tu enemiga, tienes tu enemigo durmiendo en tu cama

y muy despistada te estas cuidando de la equivocada

Escucha AQUÍ la nueva canción de Cazzu

La canción de Cazzu ya está disponible en todos los servicios musicales de streaming como Apple Music, Amazon Music, Spotify o Deezer, entre otras. También está disponible el videoclip a través de YouTube, donde no metió nada explícito sobre el tema que menciona, ni las personas las que supuestamente va dirigido.

Hasta el momento, la cantante argentina lleva tres canciones de su siguiente producción discográfica. La primera fue "La Cueva", estrenada el 19 de diciembre de 2024 como una balada romántica. También lanzó "Dolce" el 22 de enero de 2025, una especia de música norteña o música tumbada.