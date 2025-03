Docentes en Chiapas inician paro de 72 horas: Demandas por reforma educativa y del ISSSTE

Maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora SNTE-CNTE, iniciaron el paro de labores de 72 horas. Isael González Vázquez, secretario general de la sección VII, aseguró que si no tienen solución a la demanda principal se irán al paro indefinido. Las demandas principales son abrogación de la Reforma del ISSSTE del 2007, abrogación a la Reforma Educativa de Peña-AMLO.

Previo a la marcha, se concentraron en la Diana Cazadora al oriente de Tuxtla Gutiérrez, ahí el líder magisterial aclaró que la presidenta Claudia Sheinbaum en efecto, retiró la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE, pero no presenta una nueva que beneficie al sector magisterial que contemple la jubilación a los 28 y 30 años de servicio, la pensión solidaria y el cálculo de la pensión en salarios mínimos.

Las manifestaciones seguirán presentándose. Foto: Archivo

Explicó que no brinda opciones ni asume mayores compromisos. “Fue la fuerza del movimiento que la obligó a retirar esa iniciativa, dijo que en cualquier momento la aprobarían y ayer la retiran”. La mesa de diálogo con Sheinbaum no fue para condicionar el plan de acción, la CNTE sigue en su ruta recalcó y no aceptarán actos de represión.

No se han cumplido todas las demandas

Aseveró que tras varios años, se logró una mesa tripartita la cual se exigió desde diciembre, ahí se mostró el compromiso del ex presidente Andrés Manuel López Obrador para respetar la bilateralidad en Chiapas, demandas locales. Insistió en las demandas locales de maestros cesados, solo se reinstalaron 11 y hay una lista pendiente. Los docentes se plantaron en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez.

El paro afectará de manera directa a los estudiantes. Foto: Archivo

Cabe enfatizar que los docentes en Chiapas enfrentan múltiples desafíos que van desde la falta de recursos y capacitación hasta condiciones laborales y problemas de seguridad. Abordar estos problemas requiere un esfuerzo conjunto entre autoridades, sindicatos y comunidades para garantizar que los maestros puedan desempeñar su labor de manera efectiva y en condiciones dignas.

¿Cuál es la importancia de los docentes en Chiapas?

En Chiapas, como en el resto de México, los docentes desempeñan un papel fundamental en el sistema educativo, que abarca desde la educación básica hasta la superior. Los maestros en Chiapas, al igual que en otras regiones, son responsables de guiar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje y desarrollo, además de ser actores claves en la construcción del futuro de la sociedad.

Algunas características importantes sobre los docentes en Chiapas son:

Diversidad cultural: Chiapas es un estado con una rica diversidad cultural, donde muchas comunidades son indígenas. Los docentes deben estar capacitados para enseñar en contextos multiculturales y plurilingües, lo que implica un reto adicional, ya que muchos estudiantes hablan lenguas indígenas, como el tzeltal, tzotzil, o ch’ol, además del español.

Desafíos en infraestructura y recursos: Aunque se han hecho esfuerzos por mejorar la calidad educativa en Chiapas, muchos docentes enfrentan desafíos debido a la falta de infraestructura adecuada en las escuelas, así como limitación de recursos didácticos y tecnológicos.

Capacitación y actualización: Es fundamental que los docentes en Chiapas reciban formación continua, especialmente para abordar las brechas educativas y para implementar métodos pedagógicos que respondan a las necesidades de los estudiantes, especialmente aquellos que pertenecen a pueblos indígenas o viven en zonas rurales.

Compromiso social: Muchos maestros en Chiapas están comprometidos con el desarrollo comunitario y social de sus alumnos. No solo se enfocan en la enseñanza de contenidos académicos, sino que también participan en actividades que fortalecen la cohesión social y cultural de las comunidades.

Programas de apoyo gubernamental: El gobierno de Chiapas, junto con el federal, ha implementado varios programas destinados a mejorar la calidad educativa en el estado, como becas, programas de alimentación escolar y proyectos para mejorar la infraestructura educativa. Estos esfuerzos también apoyan a los docentes, proporcionándoles recursos para su labor.

Sigue leyendo

Pensión para Adultos Mayores en Chiapas: ¿dónde entregan la tarjeta para rezagados?

Alistan paro de maestros de 72 horas en Chiapas, serán 3 días sin clases