VIDEO INDIGNANTE: mujer europea agrede a mexicana musulmana en Costco

Las redes sociales son un centro de denuncia para la población quienes exponen los discursos que pueden ser estigmatizantes o relativo a la violencia física y emocional, al insertarlos en alguna plataforma digital se viralizan captando la atención de las autoridades, tal es el caso de Estrella una joven mexicana musulmana quien sufrió una agresión al acudir a un centro comercial.

En el video que ella compartió en sus redes sociales personales, la joven expuso con lágrimas que había sido víctima de una agresión verbal motivada por sus creencias, además de recibir golpes y abuso físico, un acto discriminatorio y racismo según lo que expone y narran los usuarios que compartieron este caso.

Estrella denuncia discriminación por mujer Europea

Estrella hizo un video personal en donde cuenta que fue lo que vivió el pasado 24 de octubre cuando fue a hacer sus compras en un la tienda Costco de Jalisco, cuando una mujer europea la interceptó, le quitó el celular y la golpeó.

"Lo que me dijo es discriminación", argumentó la joven al momento en que la europea le quitó su teléfono, ella lo hacía señalando que era europea a modo de justificación.

"Me comenzó a jalonear, casi me golpea sino es porque la señora me ayudó", señaló estrella mientras caminaba afuera del estacionamiento del centro comercial.

Los hechos ocurrieron a la 1:30 de la tarde y por la agresión ella quedó con rasguños y algunos moretones en sus brazos que mostró en su denuncia. "Es esta señora es una islamofóbica", expuso.

Captan en video momento de la agresión a Estrella, una joven mexicana musulmana