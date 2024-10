Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, reveló que sufre cáncer de estómago

En la cuarta convención estatal de Movimiento Ciudadano celebrada en Xalapa, Veracruz, el pasado 20 de octubre, el dirigente de la tercera fuerza política del país, Dante Delgado, reveló que padece cáncer de estómago.

Ante la audiencia, Delgado Rannauro señaló que ya tenía prevista una agenda con compromisos del partido que encabeza y otros de índole personal, mismos que ha cumplido a pesar de encontrarse convaleciente.

“Antes de que me dijera el doctor que tenía un problema de cáncer en el estómago, había programado eventos con la anuencia de la Comisión Operativa Nacional, entonces programamos estar también en una relación familiar el viernes 18 y ahí tener este evento, a lo mejor pasar unos días en la tierra a la que ustedes saben que tanto quiero y de la que me había separado tanto.

“Yo quiero decirles que tuve que estar aquí por un tema familiar el viernes, y por un tema institucional de Movimiento Ciudadano ayer en la Ciudad de México, a la convención nacional de mujeres del movimiento, y regresarme hoy a estar con ustedes”, detalló.

Tuvo una intervención quirúrgica en agosto

El político veracruzano ya había apuntado en agosto pasado que se sometería a una serie de pruebas debido a antecedentes familiares de cáncer, aunque no había aclarado si tenía algún diagnóstico, hasta la conferencia del pasado 20 de octubre.

“Desde hace varios años me he sometido a constantes revisiones médicas preventivas, debido a antecedentes familiares de enfermedades relacionadas con el cáncer. Derivado del último análisis clínico, los médicos recomendaron realizar una intervención quirúrgica que se realizó con éxito el pasado miércoles 14 de agosto. Me complace informarles a ustedes que el día de ayer fui dado de alta.

“Quiero reconocer a los médicos Carlos Chan Núñez, Alejandro Alfaro, a su equipo de trabajo, al Hospital Médica Sur y a todo su personal médico y de enfermería, por la atención profesional y humana que me brindaron. Estoy sinceramente agradecido con todos y todas ellas”, escribió en su cuenta en la red social X.

Aunque salió bien de la intervención quirúrgica, Dante Delgado contrajo Covid-19, por lo que tuvo que estar en reposo unos días más. Según informes de medios de comunicación, se encontraría en quimioterapias para evitar el regreso del cáncer.

Reaccionan políticos de Movimiento Ciudadano a estado de salud de Delgado

Horas más tarde, algunos de los nombres más importantes al interior de la formación naranja, como Enrique Alfaro o Samuel García, gobernadores de Jalisco y Nuevo León, respectivamente, aprovecharon para ofrecerle su apoyo.

“Dante Delgado: sé que en los últimos meses hemos tenido diferencias políticas profundas que nos han distanciado. Hoy que supe de su enfermedad quiero decirle algo sencillo pero de corazón.

“Nunca voy a olvidar la oportunidad que usted me dio para romper la política tradicional en Jalisco. Siempre le estaré agradecido por haber creído en mí y por haber sido un verdadero maestro”, escribió Alfaro en su cuenta oficial en X.

En la misma red social, Samuel García, gobernador neoleonés, aseguró que considera a Delgado como un maestro y compartió su optimismo para que pronto mejore la salud del líder emecista.

“Dante Delgado, mi gran amigo, maestro y compañero es un hombre admirable. En su momento me compartió la noticia que hizo pública hace semanas en un comunicado y que ayer compartió nuevamente.

“Sé que está bien, fuerte y con ganas, porque desde su operación he tenido la oportunidad de reunirme personalmente con él en dos ocasiones. Además, ya lo veo otra vez incansable, recorriendo el país haciendo lo que más le apasiona: trabajar por México”, detalló.

