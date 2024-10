Cuestiona Cecilia Vadillo posición del PAN CDMX al avalar cambio de uso de suelo en Chapultepec

Cecilia Vadillo, diputada local de Morena, denunció que este martes 22 de octubre la bancada del PAN presentó en el pleno del Congreso de la Ciudad de México la discusión para que los legisladores voten a favor de cambiar el uso de suelo del predio ubicado al interior de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.

En entrevista para el programa "Reporte H", de Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, la legisladora local Cecilia Vadillo aseguró que la semana pasada que todos los legisladores del Congreso de la Ciudad de México habían acordado no acatar el fallo del Poder Judicial y luchar hasta las últimas consecuencias para no permitir la construcción de un edificio en esa sección del bosque.

Cecilia Vadillo, diputada local de Morena, en entrevista para el programa Reporte H. Créditos: El Heraldo de México.

Décadas de litigio para evitar construcción de viviendas

Explicó que el proyecto “Salvemos el Bosque de Chapultepec” está en contra del cambio de uso de suelo y busca defender el predio de Montes Apalaches 525, ubicado al interior de la Tercera Sección, el cual fue expropiado hace tres décadas para evitar la edificación de viviendas en uno de los pulmones verdes de la capital del país.

“La inmobiliaria Trepi ha buscado desde 1992 combatir está expropiación para poder construir un inmueble, un edificio de ‘miles de pisos’, y bueno ya sabemos como opera el Cártel inmobiliario”, declaró la legisladora local.

Denunció que durante estos años de litigio han estado presionando al Poder Judicial, pero ahora de manera muy “opaca” está obligando a los diputados de la Ciudad de México a cambiar el uso de suelo para que más de 6 mil metros cuadrados se puedan convertir en un edificio.

El Poder Judicial excede sus atribuciones porque no solamente busca revocar la expropiación sino también cambiar el uso de suelo para darle la posibilidad a la inmobiliaria de que el edificio se construya”, explicó la diputada Cecilia Vadillo.

Diputados de Morena estamos dispuestos a peder el cargo con tal de defender el bosque

"Es un caso de cómo el poder judicial no está emitiendo sentencias ni jurisprudencia a favor de los ciudadanos, sino para los privados y para beneficiar a algunos cuantos", destacó la diputada. FOTO: Especial

Cecilia Vadillo aseguró que ante esta situación los diputados locales de morena están dispuestos a incluso perder el cargo con el fin de defender al Bosque de Chapultepec: "Estamos alarmados y es importante que los 'chilangos' estemos enterados de lo que ocurre en la Ciudad", declaró en entrevista con Maca Carrierdo en Heraldo Radio.

"Estamos luchando en contra de una resolución del Poder Judicial, en este caso tenemos un ejemplo perfecto de la corrupción que existe dentro del poder judicial. Desde 1992 comienza la batalla legal del predio y quien está a favor del cambio del carácter legal del suelo es la inmobiliaria Trepi", enfatizó la legisladora guinda.

Vadillo señaló que el juez de distrito quiere obligar a los diputados del Congreso de la Ciudad de México para que cambien el uso de suelo.

"Lo que busca la resolución judicial es no solo volverse privado (el suelo del Bosque de Chapultepec) sino que voten el cambio de suelo para que puedan construir departamentos de lujo. Esta tercera sección es muy rica en flora y fauna, aquí hay más de 45 especies de aves que cruzan por esta sección en específico, además de la flora, es un pulmón y medioambientalmente es muy importante para la Ciudad", destacó.

"Estamos alarmados y es importante que los 'chilangos' estemos enterados de lo que ocurre en la Ciudad", declaró en entrevista con Maca Carrierdo en Heraldo Radio. FOTO: Especial

Dijimos que no vamos a acatar la resolución del juez, refirió Vadillo: "a pesar de eso salimos a decir que íbamos a estar en contra de esto. Hoy el PAN emitió un comunicado en donde dijo que no solo van a votar la privatización del Bosque sino que pide al Congreso que acate lo dictado por este juez (...) Es un caso de cómo el poder judicial no está emitiendo sentencias ni jurisprudencia a favor de los ciudadanos, sino para los privados y para beneficiar a algunos cuantos", concluyó la diputada.

