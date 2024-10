Obispos exigen acciones inmediatas tras el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas; estaba amenazado de muerte, denuncian

La mañana de este lunes se llevaron a cabo en San Andrés Larráinzar, Chiapas; las exequias del padre Marcelo Pérez Pérez, quien fue asesinado saliendo de oficiar misa este domingo en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

A este acto fúnebre acudieron el Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel y el obispo de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez; quienes exigieron justicia por este hecho lamentable, pues aseguraron que el párroco Marcelo tenía amenazas de muerte.

“Sí eran constantes sus comentarios y lo sabíamos en el ambiente de los sacerdotes que estaba amenazado de muerte y él sabía que habían esas amenazas pero eso no lo debilitaba en vivir y en anunciar el evangelio de Jesucristo… en ese momento no traía guardia, a veces sí traía y a veces no”, dijo Rodrigo Aguilar Martínez, Obispo de San Cristóbal de Las Casas

La noche de este domingo, el cuerpo del padre Marcelo Pérez, quien fue un constante activista en la defensa de los Derechos Humanos de varios municipios indígenas, como Simojovel, arribó a su natal municipio, San Andrés Larráinzar.

Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel expresó su profundo pesar

El obispo emérito de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas hizo un enérgico llamado a las autoridades para desarticular y desarmar a los grupos armados. FOTO: Cuartoscuro

El Cardenal Felipe Arizmendi Esquivel expresó su profundo pesar ante el asesinato del párroco Marcelo Pérez Pérez, durante la misa de exequias celebrada en San Andrés Larraínzar.

El obispo emérito de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas hizo un enérgico llamado a las autoridades para desarticular y desarmar a los grupos armados que han sembrado violencia en la región y en todo el país.

“Nuestro llamado a las autoridades es de que vean la forma inteligente de desarmar a esos grupos armados aquí y allá que no estén esperando que la gente haga denuncias, la gente no va ser denuncias porque se juegan la vida entonces aquí lo importante es que vean con inteligencia qué hacer para desarticular, desarmar, quitar, eliminar a estos grupos no queremos más violencia no pero sí que de desarmen estos grupos que están causando tanto daño en todas partes, este es un reflejo de todo el país.

La noche de este domingo, el cuerpo del padre Marcelo Pérez, arribó a su municipio natal, San Andrés Larráinzar. FOTO: Cuartoscuro

El Cardenal también subrayó la gravedad de la inseguridad que afecta a diversas zonas de México, no solo a Chiapas. El cardenal también destacó la entrega y compromiso del padre Marcelo, a quien describió como un sacerdote extraordinario, fiel a la Iglesia y dedicado al servicio de su comunidad.

Este martes será el sepelio del padre Marcelo a las 10 de la mañana en San Andrés Larráinzar.