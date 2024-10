Lupita tiene una abuela sobreviviente al cáncer de mama: cortó su cabello para convertirlo en una peluca oncológica

Morelia, Michoacán.- Katia Guadalupe Alvarado Rodríguez es una niña moreliana de 11 años de edad, que en este mes de concientización y prevención del cáncer de mama decidió cortar su cabello para la elaboración de una peluca oncológica.

En sus once años de vida, Lupita, como le dicen de cariño, nunca había cortado su cabellera, pero inspirada por la fortaleza de su abuela, que libró la batalla contra el cáncer de mama, y de su amiga, que sobrevivió a un tumor cancerígeno, la estudiante de primaria buscó la manera de ayudar a otras mujeres que enfrentan esta dura enfermedad.

“Mi amiga tenía cáncer y poquito pelo, en la escuela se burlaban de ella, por eso quise donar mi cabello, porque no me gustaba que mis amigos se burlaran de ella”, recordó.

Lupita supo de la donación de cabello a través de las telenovelas; trabajó durante dos días en un autolavado donde también laboran sus papás y juntó 40 pesos con los que pagó su corte de cabello.

“Al contármelo sentí alegría porque lo iba a poder donar, y también tristeza porque nunca me lo había cortado, pero no me arrepentí. Mis amigos me dicen que me veo bonita y que qué bueno que tenga un corazón así”, comenta. Ahora, Katia Guadalupe invita a las niñas y niños a ser empáticos con las personas que padecen algún tipo de cáncer y ayudarlos de la manera que puedan.