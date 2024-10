Un “ignorante, un burro” Vicente Fox, lean para que no sean como él: Martí Batres

El Jefe de Gobierno, Martí Batres invitó a las y los habitantes de la Ciudad de México a leer para que puedan aprender y desarrollarse, y no sean “un burro” como el ex presidente Vicente Fox (2000-2006). Durante la presentación del Informe de Fomento a la Lectura, el mandatario local exhibió las falta de habilidades del ex presidente.

“El caso de Vicente Fox, no, no, no, no, increíble cómo inventó a ‘José Luis Borgues’; y luego le cambió los títulos a los libros de Carlos Fuentes; dijo que la expropiación petrolera había sido en 1936, un ignorante ,un burro Vicente Fox. Cómo es posible, se pregunta uno, que alguien así sea presidente de todos los mexicanos, de todas las mexicanas, pero bueno eso por fortuna cambió, lean, lean, lean, lean mucho para que nunca lleguen a ser como Fox y lean para que cada día sean mejores”, señaló.

Batres también habló del expresidente Peña

Martí Batres también se evidenció y recordó al ex presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) que durante la campaña a la presidencia de la República no pudo recordar el nombre de tres libros. Reconoció que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum son personas lectoras y cultas, además amantes de la historia.

“A mí me ha dado mucho gusto el paso de Andrés Manuel López Obrador por la presidencia de la república, un presidente con mucho contacto con el pueblo, con un lenguaje muy directo con el pueblo, y al mismo tiempo muy culto, muy conocedor de la historia, un presidente historiador ha dicho aquí Argel Gómez, un gran conocimiento de la historia, un hombre culto y un gran lector; y ahora tenemos a Claudia Sheinbaum, una mujer muy culta, muy preparada, científica, qué contraste con Peña Nieto que le preguntaron por tres libros y no supo terminar el título del primero, o sea, no había leído ningún”, indicó.

