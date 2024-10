Noemí Luna: "El PAN ahí va estar dando la batalla"

Este martes 1 de octubre, Claudia Sheinbaum tomo protesta como la primer mujer presidenta de México en 200 años en que este cargo se había ocupado por hombres. Al respecto, Noemí Luna, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, había pedido que este gobierno sea incluyente y que tome en cuneta la opinión de la oposición.

Nos comportamos con seriedad y solemnidad, reconociendo el momento histórico que vivimos. Sin embargo, lamento que gran parte del discurso se haya desviado hacia un presidente que se va dejando más deudas que logros,” afirmó Noemí Luna.

El respeto entre los poderes implica también la participación de la oposición" Créditos: X/@NoemiLuna_Zac

Cifras alarmantes del gobierno saliente

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en Heraldo Radio, Luna Ayala hizo hincapié en la grave situación de seguridad que enfrenta el país, mencionando cifras alarmantes como 200 mil homicidios y más de 20 mil feminicidios durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador. También criticó el manejo de crisis como la pandemia de COVID-19 y la falta de crecimiento económico.

Además critico que no nombrara a la Ministra Norma Piña por su nombre: "cuando llegó tuvo un gesto me parece muy republicano de saludar a la ministra no pudiera llamarle por su nombre en el discurso", dijo, resaltando que la ministra era la representante del Poder Judicial en el acto cívico.

Enfatizó que un punto que generó controversia fue la decisión de Sheinbaum de conformar su comitiva de recepción únicamente con diputadas de su partido, Morena: “esto deja claro que parece querer gobernar solo con los suyos, ignorando la representación de otros partidos, como el PAN,” subrayó Luna, quien había propuesto incluir a una legisladora de su grupo.

PAN seguirá en lucha

Luna anticipó que el PAN continuará en un papel de oposición crítica, argumentando que el respeto entre los poderes es crucial y que la participación de la oposición es indispensable para el funcionamiento del régimen. “No vamos a claudicar; estamos aquí para dar la batalla y exigir que se gobierne para todos, no solo para quienes votaron por ella,” añadió.

