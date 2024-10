Cámara de Diputados aprueban en fast track la "ley silla" en beneficio de los trabajadores

En la Cámara de Diputados se aprobó la primera iniciativa apoyada por todos los grupos parlamentarios para que los trabajadores que permanecen largos periodos de pie, durante sus jornadas laborales, tengan la posibilidad de realizar sus funciones y descansos en sillas adecuadas y con respaldos.

La propuesta a la que el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro le dispensó todos los trámites y fue considerada de urgente y obvia resolución, fue avalada por unanimidad con 476 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Se reformaron 4 artículos, entre ellos, la fracción V del artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para establecer claramente que las personas empleadoras están obligadas a proveer a las personas trabajadoras asientos o sillas con respaldo para la ejecución de las funciones de la persona trabajadora o para su descanso periódico dentro de la jornada laboral, en áreas designadas para tal efecto; reconociendo que existen funciones, particularmente en los establecimientos industriales, que podrían ser incompatibles con esta medida.

Al subir a tribuna, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal propuso dispensar todos los trámites y discutirla ante el respaldo que mostraron, previamente, todos los coordinadores parlamentarios, y después los legisladores en general para votarla, enviarla a la colegisladora y que entré en vigor inmediatamente.

Monreal Ávila argumentó que, se establece como prohibición, en el artículo 133, que las personas empleadoras obliguen a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral o les prohíban sentarse durante la misma.

“Que es lo que dispone esta propuesta, es que aquellas mujeres, hombres que presten sus servicios en tiendas, de consumo, servicios distintos, mercados o cualquier otra actividad similar, puedan disponer de un descanso y puedan tener sillas con respaldo para poder ejercer sus funciones durante su jornada laboral. Es tan elemental que, cuando tu vas a un almacén, a una tienda de autoservicio ves a las personas que te cobran o que te atienden, paradas durante 8 horas sin derecho a descanso y sin derecho a sentarse con sillas y respaldos. Es eso, simplemente”, indicó.

Otra propuesta es que en el Reglamento interior del centro de trabajo deben establecerse puntualmente los periodos de descanso obligatorios y las normas que regulen el derecho de las personas trabajadoras a usar los asientos o sillas durante su jornada laboral, además de realizar adecuaciones de lenguaje con perspectiva de género.

Aclaró que esta iniciativa ya la había presentado como senadora, Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, en febrero pasado, y ahora la retoman los coordinadores de los 6 partidos políticos.

Kenia López Rabadán, del PAN, aplaudió la propuesta de la Ley Silla e indicó que la apoyan del todo porque son un partido humanista en donde se pone siempre primero a la persona, aunque destacó que la iniciativa sólo toma en cuenta a la iniciativa privada, y debe abarcar a los trabajadores del Estado.

“Solamente un dato, este esfuerzo solamente va a ser para la iniciativa privada ¿Por qué no para el gobierno? ¿Por qué se dejó fuera a los trabajadores del gobierno? Incluyendo por cierto a nuestros compañeros que están aquí. Me parece que esa es una reflexión necesaria. Ojalá y este tipo de reforma sea para todos los trabajadores, y que también el gobierno haga un esfuerzo como lo van a hacer los empleadores, como lo va a ser la iniciativa privada”, expresó.

Pedro Miguel Haces Barba, diputado federal de Morena y dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), expresó que esta, es una iniciativa más que la Cuarta Transformación impulsa desde que es gobierno, siempre en beneficio de los trabajadores que merecen el respeto y el reconocimiento de todos.

“Para ellos no existe Morena, PRI; PAN, Verde o MC, para ellos existe el devengar un salario digno para llevarlo todos los días a su casa y buscar que las y los trabajadores tengan una mejor forma de vida junto con sus familias, y el descanso para ellos con esa silla que se le tiene que poner, sobre todo en las tiendas de autoservicio, en las maquiladoras, también va a ser reflejo de que muchas enfermedades que pudieran llegar a ellos, por estar de pie tanto tiempo, se eliminen de sus vidas”, expresó.

En el documento se señala que, aunque no hay estadísticas nacionales disponibles sobre los efectos de las personas trabajadoras en la salud al estar de pie o sentado durante largos períodos, esto no implica que el problema no exista. De hecho, se trata de un problema público que impacta negativamente en la salud y la productividad laboral, generando consecuencias económicas y sociales a largo plazo.

