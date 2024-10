Rosa Icela Rodríguez: Genaro García Luna tiene tres órdenes de aprehensión en México

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, afirmó que Genaro García Luna tiene tres órdenes de aprehensión en México durante su intervención en la Mañanera del Pueblo que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum que se realiza de lunes a viernes en Palacio Nacional, una de ellas por su participación en el operativo llamado “Rápido y Furioso”, a través del cual se introdujeron armas de forma ilegal con un chip supuestamente para rastrear su uso, lo cual nunca ocurrió, en 2009.

Esto luego de que se confirmara que el exsecretario de Seguridad Pública de México en el sexenio de Felipe Calderón ayudó durante una década al Cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos millonarios. Además señaló que en 2020, ose giró orden de aprehensión por el uso indebido de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa, en el caso de la privatización de penales federales, lo que generó un daño patrimonial inmenso.

También por contratos otorgados de manera irregular para el equipamiento de Ceferesos. Esa orden generó en contra de 61 personas, entre las cuales se encuentran familiares de García Luna, por los delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, según el tipo de hechos cometidos por cada una de las personas de referencia.

“El Presidente Calderón le dio a García Luna un poder ilimitado”, acusó Rosa Icela Rodríguez.

El miércoles pasado, en un Tribunal Federal de Brooklyn, en Estados Unidos, el Juez Brian Cogan dictó dicha una sentencia de 38 años de prisión contra García Luna por delitos relacionados con el narcotráfico, como participar en una empresa criminal continua o la conspiración para la distribución internacional de cocaína, entre otros.

Segob: García Luna está involucrado en asesinato de Luis Donaldo Colosio

A continuación la intervención de la titular de la Secretaría de Gobernación durante la Mañanera del Pueblo realizada esta mañana en Palacio Nacional:

El contexto de este tema es que esta semana se confirmó que el exsecretario de Seguridad Pública de México, y mano derecha del expresidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, ayudó durante una década al Cártel de Sinaloa, a cambio de sobornos millonarios.



Recordar que el juez de Distrito de Estados Unidos, Brian Cogan, lo condenó a 38 años de prisión y le impuso una multa de 2 millones de dólares, por participar en una empresa criminal por conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y por hacer declaraciones falsas.



Así, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio los detalles en un comunicado emitido, donde afirmó que el exfuncionario traicionó la confianza pública y a las personas que había jurado proteger.



García Luna inició su carrera en 1989, en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en el Cisen, donde permaneció hasta 1999 y ejerció varios cargos, entre ellos: Subdirector y director de área, director general y coordinador general de Inteligencia.



Cuando era subdirector operativo de dicho Centro, tuvo lugar el homicidio lamentable del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.



El 25 de octubre de 2021, ya en esta época, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación para que se investigara este hecho, y la Fiscalía General de la República inició la investigación correspondiente, logrando probar que existe evidencia material y prueba científica de que el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas dos personas accionaron, en forma casi simultánea, armas de fuego contra el entonces aspirante a la Presidencia.



El llamado segundo tirador, Jorge Antonio, fue detenido de forma inmediata y llevado a la entonces Procuraduría General de la República, en Tijuana, en donde fue rescatado directamente por García Luna.



El 29 de enero de 2024, la Fiscalía General de la República, a través de un comunicado, dio a conocer que García Luna encubrió a Jorge Antonio, agente del Cisen, asignado a proteger al aspirante priísta.



Todas las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República, y en especial las de análisis de sangre, demuestran que en la ropa de dicho agente se halló el tipo de sangre de la víctima.



Además, se encuentra debidamente probado que el Cisen mandó al acusado, a García Luna, al lugar de los hechos para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia.



Cabe señalar, para también contexto de este caso, que un juez, también integrante del Poder Judicial, negó que se abriera esta carpeta de investigación y continuar con la investigación correspondiente. Estamos hablando del año 2024.



Recordando también que García Luna fue designado en 1999 coordinador general de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva, y en diciembre el año 2000 en el gobierno de Vicente Fox se convirtió en el director de Operación y Planeación de la Policía Judicial Federal; y en 2001 fue nombrado titular de la Agencia Federal de Investigación, la AFI.



Ya con Calderón, en 2006, se convirtió en secretario de Seguridad Pública federal, cargo en el que se mantuvo todo el sexenio.



En noviembre de 2013, García Luna se fue a vivir a Miami, Florida.



Fue detenido en diciembre de 2019, en Dallas, Texas; y unos días después trasladado al Centro de Detención Metropolitano, en Nueva York, donde hoy permanece y su juicio duró casi cinco o seis años.



Decir, que entre las órdenes de aprehensión que hoy tiene la Fiscalía General de la República en contra de García Luna por delitos cometidos en México, y que no tienen vinculación con el proceso penal de Estados Unidos, se encuentra: La relacionada con su participación en la operación llamada Rápido y Furioso, por el delito de introducción al territorio nacional, de forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control.



Hay que decir que la averiguación previa se inició en 2009 por la Procuraduría General de la República, y que fue hasta el año 2020 cuando García Luna, que ya había dejado de ser secretario de Seguridad, se pudo judicializar por la actual Fiscalía General de la República.



En esta operación, de Rápido y Furioso, el grupo de trabajo sobre el Control de Drogas contra el Crimen Organizado introdujo más de 2 mil armas, de forma ilegal, a México, con el fin de identificar compradores, financiadores, transportadores y traficantes de armas para los cárteles y desarrollar, según ellos, inteligencia que pudiera desmantelar organizaciones criminales, lo cual nunca ocurrió, sino que ese armamento sirvió para potenciar la capacidad de actuación de estos grupos y generó una espiral de violencia en el país.



Otra orden de aprehensión en su contra, es por el uso indebido de atribuciones. Este delito, uso indebido de atribuciones y facultades, así como por asociación delictuosa.



Esta investigación también la lleva actualmente la Fiscalía General de la República y se debe a que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en el 2020, promovió una denuncia penal ante la Fiscalía, ya que García Luna promovió un proyecto para la construcción de 12 Centros Federales de Readaptación Social, bajo el esquema de la participación con la iniciativa privada, logrando que se aprobara, el 10 de diciembre de 2010, un presupuesto para la celebración de contratos que se adjudicaron de forma directa a empresas creadas entre julio y octubre de ese año 2010, ex profeso para este fin.



Y se hizo una justificación del proyecto ante la Secretaría de Hacienda para que el gasto por cada recluso se iba a reducir, lo cual no ocurrió y al contrario subió en exceso 10, 15 veces más por preso, ya que al pagar un centro de reclusión semivacío incrementó exageradamente este costo por interno, generando un quebranto a la hacienda pública.



Finalmente decir que antier, un tribunal de Estados Unidos sentenció a Genaro García Luna, y con ello también quedan asentados sus vínculos con el crimen organizado.



Recordar que el presidente López Obrador, desde esta tribuna, denunció una y otra vez el involucramiento del secretario de Seguridad de Felipe Calderón con organizaciones criminales.



El Poder Judicial de la Federación no quiso juzgarlo y en cambio liberó a su socia y le regresó las cuentas a su esposa.



El expresidente Calderón le dio a García Luna un poder ilimitado.



Su declaró ante el pueblo una guerra contra los criminales que dejó muchas víctimas inocentes.



Y las investigaciones de la Fiscalía General de la República en contra de García Luna, como aquí vimos, continúan abiertas, y también la recuperación de los recursos del pueblo de México, que actualmente litiga el Gobierno mexicano en Estados Unidos.



Decir, subrayar, que actualmente el Gobierno de México, las autoridades han decidido siempre estar de lado correcto, del lado de los mexicanos y estamos comprometidos con la cero corrupción, la cero impunidad y cero complicidad.

